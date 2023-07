Gold, Silber und Bronze für die Speedskater vom Ammersee

Die beiden Speedskatingathleten Claudia Bregulla und Franz Sanktjohanser stehen bei den deutschen und bayerischen Meisterschaften auf der Marathondistanz auf dem Treppchen.

Am 2. Juli fanden in München auf der Ruderregatta-Anlage in Oberschleißheim die diesjährigen deutschen und bayerischen Meisterschaften im Speedskating auf der Marathondistanz statt. Insgesamt 130 Starter aus ganz Deutschland waren angereist, darunter auch die Uttingerin Claudia

Die beiden Speedskatingathleten vom Ammersee, Claudia Bregulla aus Utting und Franz Sanktjohanser aus Dießen, die für den Skate Club Allgäu starten und auf dem Gelände der Satellitenanlage in Raisting trainieren, waren mit Medaillenhoffnungen und Spannung angereist. Leider machte an diesem Tag der Sommer eine Pause und es regnete pünktlich zum Start der Herren um 9 Uhr. Es blieb also keine Zeit mehr für den Wechsel auf Regenrollen.

Nasser Asphalt wird für Franz Sanktjohanser aus Dießen zur gefährlichen Rutschbahn

Der nasse Asphalt wird bei Regen zu einer gefährlich glatten Rutschbahn beim Abdruck und in den Kurven. Franz Sanktjohanser, der in der Altersklasse U75 startet, platzierte sich in der dritten Spitzengruppe und konnte mit der Marathonzeit von 1:25 Stunden die Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften und die Goldmedaille bei den bayerischen Meisterschaften erkämpfen. Sieger in diesem Rennen und Deutscher Meister wurde der Berliner Bastidas Rodrig in einer Zeit von 1:07 Stunden.

Die Damen hatten mehr Glück mit dem Wetter, da der Start um 11 Uhr war und der Asphalt fast abtrocknen konnte. Eine prominente Sportlerin war ebenfalls mit an der Startlinie, Claudia Pechstein, die in der Altersklasse U55 für den Berliner SSC startet.

Claudia Bregulla, (Altersklasse U60, konnte sich in der zweiten Spitzengruppe vom Start weg ausgezeichnet positionieren und freute sich über eine Marathonzeit von 1:24 Stunden, was einem Schnitt von 30,1 Kilometer pro Stunde entspricht und ihr die Bronzemedaille bei der deutschen und die Silbermedaille bei der bayerischen Meisterschaftswertung bescherte. Siegerin wurde die Laura Flies aus Bayreuth in 1:14 Stunden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch