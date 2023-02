Crews des Rettungshubschraubers aus Murnau haben viel zu tun

Die ADAC-Luftrettung meldet für 2022 beim Rettungshubschrauber Christoph Murnau eine deutlich höhere Einsatzzahl. Was die Gründe dafür sind.

Im vergangenen Jahr hatten die Crews des Rettungs- und Intensivtransport-Hubschraubers Christoph Murnau der gemeinnützigen ADAC-Luftrettung alle Hände voll zu tun: 1276-mal starteten die Besatzungen von der Station am Berufsgenossenschaftlichen Klinikum in Murnau zu Einsätzen im südwestbayerischen Alpenvorland. Dies entspricht einem Plus von 12,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (2021: 1138 Einsätze).

147-mal kam dabei die Rettungswinde zur Bergung von akut erkrankten oder verletzten Patienten im Gebirge zur Anwendung, das sind 60 Windeneinsätze weniger als 2021. Der Rückgang sei mitunter auf das veränderte Reiseverhalten zurückzuführen, da die Menschen wieder vermehrt Auslandsreisen antraten und weniger die bayerischen Naherholungsgebiete nutzten, heißt es in einer Mitteilung des ADAC. Der Hubschrauber des Typs H145 nimmt eine Sonderfunktion innerhalb der über 50 Maschinen großen Flotte der ADAC-Luftrettung ein: Als Rettungs- und Intensivtransporthubschrauber ist er für Notfälle, aber auch für Interhospitalverlegungen über lange Strecken ausgelegt. 894 Flüge waren sogenannte Primäreinsätze zur Notfallrettung, 229-mal wurde "Christoph Murnau" für Transporte von Klinik zu Klinik angefordert. 34 Alarme waren sonstige Einsätze.

Bei der Hälfte der Hubschraubereinsätze muss nach Unfällen geholfen werden

Anforderungsgrund Nummer eins für die Murnauer Retter waren in 50 Prozent der Fälle Verletzungen nach Unfällen. Dazu gehören Freizeit-, Sport-, Schul- und Verkehrsunfälle. Dahinter folgen mit 18 Prozent neurologische Notfälle wie beispielsweise Schlaganfälle. In 15 Prozent wurden Herz-Kreislauf-Erkrankungen diagnostiziert.

Deutschlandweit wurden die Hubschrauber auf den 37 Stationen der ADAC-Luftrettung so häufig gerufen wie nie: Mit 55.675 Alarmierungen verzeichneten sie ein Plus von fast sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr (2021: 52.234). Als Grund für die Rekordzahlen sieht die ADAC-Luftrettung generell zum einen die steigende Mobilität nach Ende der Corona-Einschränkungen sowie die wachsende Bedeutung von Flügen in der Dämmerung und mit der Rettungswinde. Der deutschlandweite Rekord ist zum anderen aber auch auf regionale Überlastungen des bodengebundenen Rettungsdienstes sowie einen weitverbreiteten Notarztmangel zurückzuführen. (AZ)

