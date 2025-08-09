Dreister Diebstahl vor Geschäft in Dießen

Die Dießener Polizei sucht Zeugen, die am Samstagvormittag einen dreisten Diebstahl beobachtet haben. Dabei wurde einem Motorradfahrer der Geldbeutel gestohlen.

Nach Angaben der Polizei besuchte ein 57-jähriger Landsberger zwischen 11.10 und 11.25 Uhr ein Geschäft in der Prinz-Ludwig-Straße in Dießen. Sein schwarzes Oldtimermotorrad hatte er vor dem Geschäft auf der Straße abgestellt. Als er zu seinem Kraftrad zurückkehrte, stellte er fest, dass eine unbekannte Person seinen Geldbeutel aus der Lenkertasche des Motorrads entwendet hatte.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Die Polizei bittet Zeugen der Tat, sich unter Telefon 08807/92110 mit der Polizeiinspektion Dießen in Verbindung zu setzen. (AZ)