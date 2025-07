Nachhaltigkeitsfest in Wartaweil: Aktiv werden für Wasser und Klimaschutz

Ums Wasser ist es beim vierten Nachhaltigkeitsfest im Naturschutz- und Jugendzentrum des Bund Naturschutz (BN) in Wartaweil gegangen 250 Gäste, darunter viele junge Familien und Kinder, nahmen die Gelegenheit wahr, sich rund um den Lagerfeuerplatz auf dem Waldgrundstück am See zu informieren, zu diskutieren oder sich einfach nur zu entspannen. Die Veranstaltung fand im Rahmen des vom Umweltministerium geförderten Projektes „Klimawandeln - Komm ins Handeln“ statt, berichtet der BN.

Bei der Eröffnung wies die stellvertretende BN-Vorsitzende Beate Rutkowski darauf hin, dass die Auswirkungen der Klimakrise auch in Bayern allgegenwärtig seien. Politik und Gesellschaft seien aufgerufen, auf der einen Seite dem Klimawandel entgegenzuwirken, aber auch die Folgen, die bei Extremwetterlagen entstehen, einzudämmen. Vor einem Jahr kämpften die Menschen am Main und an der Donau gegen das Hochwasser, und es sei gerade mal zwei Wochen her, als sich die Grundwasserspiegel Anfang Juli bayernweit auf bedenklichem Niveau befanden, nannte Rutkowski als Beispiele. Wasser müsse insgesamt besser in der Fläche gehalten werden. Deshalb fordert der BN eine nachhaltige Wasserpolitik.

Auch um den Lech geht es beim Nachhaltigkeitsfest am Ammersee

Die anwesenden Politiker waren sich einig, alles zu tun, um die öffentliche Wasserversorgung in ganz Bayern sicherzustellen, den Landschaftswasserhaushalt zu verbessern und die klimaresiliente Entwicklung der Dörfer und Städte voranzutreiben. Uneinigkeit bestand zur Frage, ob in Bayern ein Wassercent eingeführt werden soll, bislang ist die Entnahme im Freistaat kostenlos, ein ausreichend hoher Wassercent würde hingegen endlich auch Großverbraucher wie Industrie und Landwirtschaft zum Wassersparen anhalten, so der BN.

Auch der Umgang mit den Flüssen war Thema bei den politischen Gesprächen. Beim Lech ist ein langfristiges Ziel des BN, den Fluss von der Quelle bis zur Mündung zu renaturieren. Nach jahrzehntelanger räumlicher Einengung und Geschiebereduzierung müsse der Fluss nun wieder Platz und Geschiebe bekommen. Dies bedeute auch, die energetische Nutzung am Lech neu zu strukturieren. Der Lech ist einer der energetisch am intensivsten genutzten Flüsse Bayerns. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Allerdings ermögliche das Auslaufen der Wasserkraftkonzessionen in den kommenden Jahrzehnten, die jetzige Form der Wasserkraftwerke und Stauseen grundsätzlich auf den Prüfstand zu stellen.

Vielen Menschen fällt es schwer, für den Schutz des Wassers und des Klimas ins Handeln zu kommen

Doch die Politik alleine könne mit ihren Entscheidungen die Situation nicht verbessern. Sie sei auf die Akzeptanz und die Mitarbeit der Bevölkerung angewiesen, hieß es weiter. Viele Maßnahmen, die zum Wasserrückhalt auf der Fläche dienen, seien auch jetzt schon im privaten Bereich möglich. Menschen falle es jedoch angesichts der Komplexität und des vermeintlich nur winzigen eigenen Beitrags schwer, ins Handeln zu kommen. Das Projekt „Klimawandeln – komm ins Handeln!“ soll Handlungskompetenzen vermitteln und zum aktiven Mitmachen motivieren.

So stand im zweiten Teil des Festes das Ausprobieren und Mitmachen im Mittelpunkt: Während die Kinder die „Grüne Stadt der Zukunft“ bauten, auf eine hohe Eiche klettern, bei den Wasserwelten Kleinstlebewesen bestimmten und werkelten und malten, konnten sich die Eltern beim „Bunten Markt der Möglichkeiten“ von den verschiedenen Akteuren zum Thema „Unser Wasser“ inspirieren lassen, so von den Ammersee-Wasser- und Abwasserbetrieben, von atiptap, einem gemeinnützigen Verein, der sich für Leitungswasser, gegen Verpackungsmüll und eine nachhaltige Lebensweise einsetzt, vom Lebensraum Lechtal, Biberberater, von Pro Natur Herrsching, Omas for future, von der Starnberger Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung und den BN-Kreisgruppen Starnberg und Landsberg. (AZ)