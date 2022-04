Ammersee

Die Streuobstwiese in Utting wird erweitert

Plus Bei den Selzamweiden in Utting sollen weitere Obstbäume gepflanzt werden. Und auf dem Holzhauser Friedhof dürfen zwei Eiben entgegen der Satzung weiterwachsen.

Von Dagmar Kübler

Die Selzamweiden in der Eduard-von-Thöny-Straße in Utting sind ein gern frequentiertes Ziel von Spaziergängern. Nahe am See, unweit des Bahnhofs und des Summerparks gelegen, erfreuen sie Jung und Alt, besonders, wenn die Äpfel auf der Streuobstwiese rot werden oder die Schafe dort weiden. Beliebt ist auch das Apfelfest. Nun soll die Streuobstwiese größer werden.

