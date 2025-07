Senioren erhalten Fitnessgeräte in den Dießener Seeanlagen

Auf Promenieren und auf einer Parkbank sitzen, muss man sich bei einem Aufenthalt in den Dießener Seeanlagen schon länger nicht mehr beschränken. Seit einem Jahr gibt es einen wöchentlich immer montags ab 10 Uhr stattfindenden Bewegungstreff unter dem Vordach des ADK-Pavillons, noch etwas länger das Freiluft-Schachbrett neben dem Mühlbach und eine Kneipp-Anlage in den Boxler-Anlagen. Gleich daneben finden sich seit ein paar Tagen Bauzaun-Elemente: ein untrügliches Zeichen, dass wieder etwas Neues in den Seeanlagen entsteht: Dort werden Fitnessgeräte für Senioren aufgestellt.

Die Betonfundamente wurden vom Bauhof inzwischen gegossen, jetzt müssen sie noch aushärten, dann können die Geräte aufgestellt werden, wurde bei einem Baustellentermin mit Bürgermeisterin Sandra Perzul, der Seniorenreferentin des Gemeinderats, Antoinette Bagusat, und Michael Kreuscher (Seniorenbeirat) informiert. Auf eine Initiative des Seniorenbeirats gehen die Fitnessgeräte zurück. Nach mehreren Besichtigungen solcher Breitensportanlagen entschied man sich in Dießen für ein Sitzfahrrad, einen Handtrainer, der auch speziell für Menschen im Rollstuhl geeignet ist, und für zwei sogenannte Ganzkörpertrainer. Die Benutzung dieser Gerätschaften soll aber nicht nur Älteren vorbehalten sein, wie es hieß. Tatsächlich, so stellte man bei den vorab stattgefundenen Besichtigungen in anderen Kommunen fest, betätigten sich auch ganz gerne Kinder an den Geräten.

Auch die Buswartehäuschen werden bald aufgestellt

Die Kosten für das kleine Freiluft-Fitnesscenter belaufen sich auf gut 22.000 Euro, informierte die Bürgermeisterin. Gut 9000 Euro erhält der Markt Dießen dafür aus dem Leader-Topf und weitere gut 4000 Euro als Spende der Sparkasse Landsberg-Dießen, sodass die Gemeindekasse noch mit knapp 9000 Euro belastet wird. Aufgestellt werden die Geräte vom Bauhof.

Voraussichtlich Mitte August - und damit zum einjährigen Bestehen des Bewegungstreffs - dürften die neuen Fitnessgeräte einsatzbereit sein. Aber nicht nur das konnte Bürgermeisterin Perzul an der Baustelle verkünden: Auch die vom Seniorenbeirat gewünschten Buswartehäuschen für die Bahnhofstraße werden in Kürze geliefert und anschließend aufgestellt. Unterstellen können sich die wartenden Fahrgäste dort voraussichtlich ab Anfang September.