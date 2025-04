Der Kiosk im Herrschinger Seewinkel hat neue Pächter

Am heutigen Freitag (4. April) wollen Anna und Toni Werner im Herrschinger Seewinkel „Anna Maries Seeliebe 2.0“ eröffnen. Glaubt man den Wetter-Apps, scheint auch Petrus den Starttermin der neuen Strandbadbetreiber auf dem (Regen-)Schirm zu haben und wird mit sonnigerem Wetter aufwarten.

Dass es in den Tagen zuvor noch recht unwirtlich ist, stört die neuen Pächter des Seewinkel-Kiosks nicht weiter. Zu sehr ist das Ehepaar aus Frieding damit beschäftigt, das komplett sanierte Holzhaus zu bohnern, die Gerätschaften in die neue Küche einzusortieren und sich über das Essens- und Getränkekonzept abschließende Gedanken zu machen. Ihre Mütter Marie und Kerstin unterstützen die zwei nach Kräften.

Anna Maries Seeliebe 2.0 in Herrsching ist an sieben Tagen in der Woche geöffnet

Außerhalb der Kioskwände werden sie das Paar in nächster Zeit eher selten sehen. Immerhin planen der Koch aus dem Harz und die Hotelfachfrau aus Starnberg von 9 bis 22 Uhr zu öffnen – an sieben Tagen in der Woche. Es sei denn, es stehen Starkregen oder ähnlich ungemütliche Wetterphänomene ins Haus. Derzeit ist zwar erst einmal der Sommerbetrieb geplant, „in milderen Wintern würden wir aber auch an den Wochenenden öffnen“, schaut Toni Werner in die Zukunft.

Jetzt fokussieren sich die Gastronomen, die bereits ein Mitarbeiterteam für die stärker frequentierten Tage organisiert haben, auf den Frühlingsstart, der am 4. April mit einem Soft Opening eingeleitet und Anfang Mai mit einer offiziellen Eröffnung gefeiert wird.

Den Herrschingern sind die Werners schon länger bekannt – haben sie doch zuvor den Kiosk „Anna Maries Seeliebe“ im Vorgarten des Seehofs geführt. Anna und Marie – so heißen Tonis zwei Lieblingsfrauen und auch im Seewinkel sind Frau und Mutter wieder Namensgeberinnen.

Der kulinarische Mix soll sich von anderen Strandkiosken unterscheiden

„Allerdings ergänzt um das ‚2.0‘, weil wir hier ja etwas Neues starten“, sagt Anna Werner. „Wir freuen uns wirklich sehr, dass endlich der Winterschlaf endet und wir all unsere lieben Gäste wiedersehen. Das hier ist schon unsere Leidenschaft.“

Kredenzen wollen sie ihnen einen kulinarischen Mix, wie man ihn von den meisten Strandkiosken nicht kennt. Neben Currywurst Pommes wird es gesunde Bowls geben mit Toppings von frischem Saibling über Ziegenkäse bis Hühnchen. Dazu Wraps, Pinsa, Salate, Fischsemmeln und immer mal wieder etwas aus dem Smoker oder vom Grill. Und gleich in der Früh ein leckeres Frühstücksbrot mit Schnittlauch und Tomaten.

„Die Limonade machen wir selbst, wir stehen nicht so auf das ganze Zuckerzeug von Cola bis Fanta. Die Obstsäfte bekommen wir vom Perger“, sagt Anna. Ihr Mann ergänzt: „Wir legen großen Wert darauf, nur mit lokalen Lieferanten zu arbeiten wie der Kaffeerösterei am Ammersee, der Metzgerei Obere Mühle oder der Fischzucht Weidental aus Weil.“