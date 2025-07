Neue Parkgebühren: Besucher in Riederau suchen nach freien Parkplätzen

Wie immer war auch in diesem Jahr die Ortsversammlung in Riederau, wo derzeit 1927 Menschen (2024: 1925) leben, gut besucht. Was die Riederauer derzeit nervt, ist insbesondere die Parksituation.

Nach einem Ritt durch den Gemeindehaushalt und einem Tätigkeitsbericht lud Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) die mehr als 60 Anwesenden, darunter auch viele Gemeinderatsmitglieder, zur Diskussion ein. Schriftliche Anträge lagen nicht vor, aber Anwohner vom Seeweg-Nord hätten ihr mitgeteilt, dass sich die Parksituation dort verschlechtert habe, seit die Gemeinde im vergangenen Jahr auf dem Strandbad-Parkplatz Parkscheinautomaten aufgestellt hat. Momentan, so Perzul, gebe es am Seeweg-Nord kein Halteverbot und so würden Badegäste versuchen, die Parkgebühren zu umgehen, indem sie in der Anliegerstraße parken.

Wird auch im Seeweg-Nord ein Parkscheinautomat aufgestellt?

Ein Termin mit dem Kommunalen Zweckverband Verkehrsüberwachung sei bereits vereinbart, und man werde versuchen, Lösungen zu finden. Eine Idee sei unter anderem ein beschränktes Halteverbot von 9 bis 17 Uhr, mit erhöhter Kontrolle durch den Zweckverband. Denkbar sei auch ein weiterer Parkscheinautomat im Seeweg-Nord. Davon seien aber auch die Anlieger betroffen.

Die Grundstücke am Seeweg-Nord seien in den meisten Fällen so groß, dass Anlieger und deren Gäste darauf bequem parken könnten, meinte Gemeinderätin Bea von Liel, die die Situation bereits in der jüngsten Gemeinderatssitzung angesprochen hatte. Der Seeweg, so von Liel, sei ein beliebter Radweg und die Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern in Strandbadnähe sei das eigentliche Thema. Insbesondere am Wochenende sei alles zugeparkt. Während Autos ein- und ausparken, seien Radfahrer und Fußgänger bei Gegenverkehr unterwegs. „Das ist schon fast kriminell“, meinte auch einer der anwesenden Feuerwehrleute. Ein eingeschränktes Halteverbot am Seeweg-Nord sei seiner Ansicht nach allerdings nicht ausreichend. Denn dann werde sich die Parkplatzsuche voraussichtlich noch intensiver auf den Bahnhofsvorplatz oder in die Gartenstraße verlegen. Mittlerweile werde eigentlich fast überall geparkt. Für Ärger sorgt derzeit auch ein Langholz-Lkw, der seit Wochen in der Ringstraße abgestellt wird.

Wie geht es beim Seehaus weiter?

Sie werde beizeiten von ihrem Gespräch mit dem Zweckverband berichten, sagte die Bürgermeisterin. Außerdem berichtete sie, dass die Gemeinde auf einem Gemeindegrundstück an der Gartenstraße hinter Gabys Kaufladen in Kürze zwei Stellplätze mit einer E-Ladesäule errichten lassen. Der Bedarf sei da, das sehe man an der intensiven Nutzung der Ladesäulen am Untermüllerplatz und an der Markthalle in Dießen.

„Was passiert mit unserem Seehaus?“, wollte eine Bürgerin mit Blick auf das Seerestaurant in Riederau wissen. Sie kenne lediglich die Gerüchte, das Restaurant soll verkauft werden, bedauerte Perzul. Allerdings werde die Gemeinde normalerweise informiert, wenn ein derartiges Grundstück am See veräußert werde. Dies sei bislang nicht geschehen.

Der Zustand von Gräbern und Grundstücken wird in Riederau kritisiert

Kritik gab es auch am Zustand des Friedhofs. Mehrere Gräber seien komplett zugewachsen, auf einigen stünden Meter hohe Bäume. Das sei mit der Friedhofssatzung nicht zu vereinbaren, betonte ein Bürger. Diesbezüglich müsse seitens der Gemeinde auf jeden Fall etwas unternommen werden, räumte Perzul ein. Man werde sich mit den Grabbesitzern in Verbindung setzen und bei Bedarf auch aktiv einschreiten.

Für Unmut sorgen auch einige große Grundstücke im Süden von Riederau, insbesondere am Römerweg/Reithenweg. Für diesen Bereich sei aktuell ein neuer Bebauungsplan in Arbeit, bestätigte Perzul, der am kommenden Montag auf der Tagesordnung des Bau- und Umweltausschusses stehe. Gegen den wilden Bewuchs auf den Grundstücken könne die Gemeinde allerdings nichts tun, solange dieser den öffentlichen Raum nicht beeinträchtigt.

Zum Abschied bedankte sich die Bürgermeisterin bei allen Anwesenden für das Dorffest am vergangenen Wochenende in Riederau, bei dem es heuer zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit der örtlichen Kindertagesstätte ein Kindersportfest gab. Perzul lud dabei auch alle dazu ein, sich mit demselben Elan im kommenden Jahr an der 750-Jahrfeier der Marktgemeinde zu beteiligen.