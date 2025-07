Das Zinn-Café in Dießen öffnet unter neuer Führung

25 Jahre hat Karin Schweizer das Zinn-Café in der Dießener Herrenstraße geführt, das sich im selben Gebäude befindet wie ihre Zinn-Werkstatt. Jetzt übergibt sie die Führung dieses besonderen Cafés an Olena Kholodulina. Die Ukrainerin, die seit Ausbruch des Kriegs in ihrer Heimat in Deutschland lebt, war, wie sie selbst erzählt, schon immer begeisterte Kuchenbäckerin.

Als Ingenierin hatte sich Olena in ihrer ostukrainisichen Heimatstadt Saporischschja ein international tätiges Unternehmen aufgebaut. Nicht nur, aber auch, weil es für sie in ihrer angestammten Branche hier keinen Arbeitsplatz gibt, freut sich die Mutter zweier Kinder umso mehr, jetzt ihr Hobby zum Beruf machen zu können.

Im Zinn-Café in Dießen gibt es künftig Frühstück auf bayerische, ukrainische und europäische Art

Anbieten möchte die neue Wirtin des Zinn-Cafés neben Kuchen und anderen süßen Leckereien auch Frühstück, eines auf bayerische Art, ein ukrainisches und ein europäisches. Dass vor allem ihre Desserts und Kuchen in der Region gut ankommen, diese Erfahrung konnte Olena Kholodulina schon auf Weihnachtsmärkten sammeln. Jetzt aber begrüßt sie am Samstag, 19. Juli, ab 16 Uhr erstmal die Gäste als neue Wirtin des Dießener Zinn-Cafés.

Künftig sollen Café-Besucher der Zinngießerin Karin Schweizer bei der Arbeit zusehen können

Karin Schweizer wird ihre Nachfolgerin vor allem zum Start noch tatkräftig unterstützen, will sich dann aber voll und ganz ihrer Zinngießerei widmen. „Ich bin schon voll in den Weihnachtsvorbereitungen“, sagt sie und verrät: „Ich plane, einen Durchgang vom Café in die Werkstatt zu schaffen, damit die Gäste mir künftig bei meiner Arbeit über die Schulter schauen können.“ Wann das zum ersten Mal der Fall sein wird, ist allerdings noch nicht klar. Dazu bedarf es noch einiger Umbauten. (AZ)