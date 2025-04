Neue Wohnungen: Markt Dießen nimmt Bewerbungen entgegen

Im September und Oktober werden weitere zwölf Wohnungen am Waffenschmiedweg in St. Georgen bezugsfertig sein, die der Markt Dießen von einem Bauträger erworben hat. Für diese Wohnungen können ab jetzt Bewerbungen bei der Hausverwaltung Immobilien Moll abgegeben werden, informiert der Markt Dießen. Es handelt sich dabei um Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen mit Größen von knapp 39 bis gut 72 Quadratmetern.

Die Vergabeentscheidung orientiert sich an im Gemeinderat festgelegten Vergabekriterien, die mit einem Punktesystem bewertet werden. Der Markt Dießen ist bei der Entscheidung aber frei, so können die Wohnungen auch unabhängig von den genannten Kriterien an Antragsteller mit einem Bezug zum Markt Dießen frei vergeben werden. 60 Prozent der Wohnungen sind hierbei an Menschen mit systemrelevanten Berufen zu vergeben, da dies eine Vorgabe der Regierung von Oberbayern als Voraussetzung für die Förderung war. Ziel des Kommunalen Wohnprojektes ist es, vorrangig bereits in Dießen arbeitenden oder wohnenden Menschen mit mittlerem und niedrigem Einkommen bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen und ein ansprechendes Wohnumfeld zu bieten.

Die anfängliche Miete liegt bei 12,50 Euro pro Quadratmeter

Die anfängliche Miete wird mit durchschnittlich 12,50 Euro pro Quadratmeter zuzüglich Nebenkosten sowie Stellplatz festgesetzt. Insgesamt entstehen im Rahmen des Kommunalen Wohnens im Waffenschmiedweg drei Mehrfamilienhäuser mit 17 barrierefreien Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 951 Quadratmetern. Die ersten Wohnungen sollen bereits im Juni bezogen werden können. Die Unterlagen zur Bewerbung und alle weiteren Informationen für die im Herbst stehenden Wohnungen stehen auf www.diessen.de zum Download bereit. (AZ)