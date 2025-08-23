Fitness-Parcours in den Dießener Seeanlagen sind in Betrieb

Der neue Fitness-Parcours in den Dießener Seeanlagen ist jetzt eröffnet. Initiiert wurde dieser vom Seniorenbeirat, Zielgruppe sind aber nicht ältere Personen, die ihre Fitness mit Sitzfahrrad, Stepper und mit auch für Rollstuhlfahrer geeigneten Handtrainern erhalten und verbessern wollen. Bei der offiziellen Eröffnung probierte denn auch Bürgermeisterin Sandra Perzul das neue Bewegungsangebot aus.

Die Fitnessgeräte haben gut 22.000 Euro gekostet. Der Markt Dießen brachte neben der Arbeitsleistung des Bauhofs zur Errichtung des Parcours 9000 Euro auf, 9500 Euro steuerte das Leader-Förderprogramm bei und die Sparkasse Landsberg-Dießen stiftete dafür 4000 Euro gespendet.

Der neue Fitnessparcours ist ein weiterer Bestandteil der Sport- und Freizeitangebote in den Seeanlagen neben dem Kneipp-Becken und dem Mingolf-Platz gleich daneben sowie dem Freiluft-Schachspiel am Mühlbach. Ältere Menschen, die gerne mit Anleitung und in der Gruppe mit anderen aktiv werden wollen, können immer montags um 10 Uhr zum Bewegungstreff beim ADK-Pavillon kommen. (AZ)