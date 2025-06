„Mordshitze am Ammersee“ – der neue Krimi der Dießener Schatzbergalm-Wirtin Inga Persson

„Mordshitze am Ammersee“, zum Erscheinungstermin des neuesten Oberbayern-Krimis der Dießener Schatzbergalm-Wirtin Inga Persson gibt sich selbst das Wetter alle Mühe, dem Titel gerecht zu werden. Es ist zwar (noch) keine Hitzewelle, die das Ammertal und die Region um den Ammersee plagt, aber die Begleitumstände, die dazu führen, dass die sterblichen Überreste eines lange vermissten Toten im See freigeben, könnten aktueller nicht sein. „Dank“ Klimawandel ist die Ausgangsszenerie des neuen Krimis als absolut realistisch zu betrachten.

Womit wir auch schon mitten drin wären, in der schriftstellerischen Arbeit der Schatzbergalm-Wirtin, die vor neun Jahren ihren ersten Oberbayern-Krimi schrieb, weil „ich schon immer mal wissen wollte, ob ich so etwas kann“. Inga Persson (61) sitzt auf einer der Bänke im Biergarten der Dießener Schatzbergalm mit (zumindest ein bisschen) Blick auf den Ammersee, der an diesem Tag eine herrlich karibisch-grüne Farbe aufweist. Bäume und Schirme sorgen für ausreichend Beschattung, denn die Tage rund um den Erscheinungstermin ihres neuen Krimis im Juni 2025 versprechen heiße zu werden.

„Ich will wissen, ob ich das kann“, beschreibt die Dießener Autorin ihre anfängliche Intension, einen Oberbayern-Krimi zu schreiben

Es könnte tatsächlich eine „Mordshitze am Ammersee“ werden. Idyllisch gelegen ist die traditionsreiche Pension über dem Westufer des Ammersees - ganz anders als drunten im Ammertal, in dem ein neuer, spektakulärer Fall auf Hauptkommissar Lenz Meisinger von der Weilheimer Kripo und seine Lebensgefährtin Carola Witt wartet: Aufgrund besagter Hitzewelle trocknet der Ammersee immer mehr aus, Saharastaub taucht den sonst stahlblauen Himmel trübes Gelb und zu allem Überfluss taucht auch noch nicht nur eine Leiche aus dem See auf.

Längst ist aus der einstigen Intention „ich will wissen, ob ich das kann“ eine große Leidenschaft von Inga Persson geworden, die nach einer landwirtschaftlichen Ausbildung Germanistik, Kunstgeschichte und Philosophie studiert und promoviert hat. Aus einem Oberbayern-Krimi sind mittlerweile sieben geworden, die alle, bis auf einen am Ammersee spielen und, darauf können sich die Leserinnen und Leser verlassen, nicht nur mit dem der Autorin eigenen Witz, einem scharfen Dialog und viel Gespür für zwischenmenschliche Regungen geschrieben sind.

Mit „Tod auf dem Ammersee" hat alles begonnen. Mittlerweile hat die Dießener Schatzbergalm-Wirtin sieben Oberbayern-Krimis geschrieben.

Jeder ihrer Krimis basiert auf persönlichen Erlebnissen von Inga Persson wie etwa Gleitschirmfliegen am Tegelberg, woraus „Die Rache am Ammersee“ entstanden ist. Oder der schrecklichen Nachrichten vor etlichen Jahren, als an der kanadischen Westküste 16 einzelne Füße in Turnschuhen angeschwemmt wurden und Persson sich sofort die Frage stellte: „Wo ist der Rest?“ und damit die Grundlage für „Nacht über dem Ammersee“ geschaffen worden war.

Rund ein Jahr geht der Prozess von der ersten Idee zum fertigen Krimi, dem - und das ist so etwas wie das Markenzeichen von Inga Perrson - unglaublich viel fachliche Recherchearbeit zugrunde liegt. „Ich wollte zum Beispiel genau wissen, ob es möglich ist, einen Gleitschirmflieger so abstürzen zu lassen, wie ich mir das vorgestellt hatte“, beschreibt Persson die Arbeit neben der Schreibarbeit an sich.

Jetzt also ist ihr neuestes Werk fertig und die „Mordshitze am Ammersee“ ist im Buchhandel erhältlich. Im Kopf und teilweise auch schon im Computer ist der nächste Krimi, der, wie Persson verrät, mal wieder am Staffelsee spielt und nach „Tod am Staffelsee“ vielleicht Teil einer neuen Reihe der Persson-Krimis sein wird.

In jedem Oberbayern-Krimi von Inga Persson steckt akribische Recherchearbeit

Dass sie nicht nur einen, sondern eine ganze Reihe an Krimis schreiben und veröffentlichen würde, habe sie sich anfangs nie denken können. „Da ist jetzt doch schon eine ordentliche Menge Papier zusammengekommen“, stellt Inga Persson beim Besuch unserer Redaktion auf der Schatzbergalm in Dießen fest, als sie ihre bislang erschienenen Werk auf einem Tisch im Biergarten ausbreitet. „Und die Geschichten gehen mir noch lange nicht aus, es gibt noch so viel zu erzählen“ - Persson-Krimi-Fans dürfen sich also auf noch so einige Fälle freuen, die Kommissar Lenz Meisinger zu lösen hat.

Jetzt aber gibt Inga Persson bei einigen Lesungen in der Region einen ersten Einblick in „Mordshitze am Ammersee“. Los geht es mit der Premierenlesung am Donnerstag, 26. Juni, 19 Uhr in der Dießener Buchhandlung CoLibri, Bahnhofstraße 4. Am 4. Juli, ebenfalls ab 19 Uhr, ist Inga Persson dann in der B+cherinsel Herrsching anzutreffen, am 10. Juli ab 19 Uhr in Buchenau bei der Buchhandlung Wagner und schließlich am 23. August auf dem Krimidampfer auf dem Staffelsee.