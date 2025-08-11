Für das Wirtshaus am Kirchsteig wird ein neuer Pächter gesucht

Wer im Wirtshaus am Kirchsteig in St. Georgen in diesen Tagen einkehren möchte, steht vor verschlossenen Türen. Seit Sonntag ist die Traditionsgaststätte in dem Dießener Ortsteil geschlossen. Geht es nach den bisherigen Pächtern, soll dieser Zustand aber nicht lange anhalten. Die Suche nach neuen Pächtern laufe auf Hochtouren, sagt Verpächter Johannes Wernseher.

1681 hat der Wirt Ferdinand Sigl auf der Hofstatt Nr. 16 1/2 ein Haus errichtet, das laut Häuserbuch der Marktgemeinde Dießen 1881 nach den Plänen des Maurermeisters Franz Stiegler aus St. Georgen komplett neu aufgebaut worden war.

Norbert Bartel und Stefn Chidic waren erst Köche, dann Pächter im Wirthaus am Kirchsteig

Seither sind im Wirtshaus am Kirchsteig unzählige Gäste ein und aus gegangen. Unter anderem der Lyriker und Dramatiker Martin Greif. Der habe sich besonders gerne im Wirtsgarten unter der alten Linde aufgehalten und drückte in manchen Gedichten die Schönheit der Region aus. Diese Linde scheint der älteste Baum zu sein, der heute in Dießen steht.

Im Sommer 2021 hatten Norbert Bartel und Stefan Chidic das Wirtshaus am Kirchsteig übernommen. Zuvor bewirteten 13 Jahre lang Christine und Max Hirschberger dort die Gäste. Bartel und Chidic agierten in dieser Zeit bereits als Köche in dem bayerischen Wirtshaus mit dem großen Biergarten. Die schwierige und größtenteils erfolglose Suche nach Personal sei der Hauptgrund gewesen, sich aus dem Betrieb zurückzuziehen. „Am vergangenen Sonntag haben wir nach vier Jahren voller Leidenschaft, Emotionen, Spaß, Freude und vor allem Herzblut das Kapitel ‚Wirtshaus am Kirchsteig‘ geschlossen“, informieren die beiden Pächter in den sozialen Medien.