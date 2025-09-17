Am neuen Herrschinger Gymnasium hat der Schulalltag begonnen

Nach 17 Jahren Planung ist es so weit: Die ersten Schülerinnen und Schüler sind ins neue Herrschinger Gymnasium eingezogen. Insgesamt besuchen ab sofort 585 Mädchen und Buben die neue Schule. Denn gestartet wird am vierzügigen Gymnasium erst einmal mit den Jahrgangsstufen fünf bis neun.

„Mama, ich bin so aufgeregt!“ Während sich so mancher Fünftklässler am ersten Tag an seiner weiterführenden Schule zu Hause noch schnell Luft machen muss, erlebten am Dienstag in Herrsching auch die Schulleiterinnen Eva Weingandt und Claudia Wolff-Lieser sowie rund 50 Lehrkräfte eine Mischung aus Vorfreude und Lampenfieber. Denn endlich konnten sie die ersten 585 Schülerinnen und Schüler begrüßen, die ab 2030 in der östlichen Ammerseegemeinde ihr Abitur ablegen wollen.

Erst 2026 gehen alle Gebäude und auch die Mensa am neuen Gymnasium in Herrsching in Betrieb

Das vierzügige Gymnasium startet mit den Jahrgangsstufen fünf bis neun – und verlangt Schülern und Eltern ein gewisses Maß an Flexibilität und Geduld ab. Zumal nur ein Teil der Schule fertiggestellt ist und erst 2026 alle Gebäude, so auch die Mensa, und die Außenanlagen in Betrieb gehen werden.

Dennoch: Nach 17 Jahren Planung war dies ein wahrhaft großer Tag für den westlichen Starnberger Landkreis, für den das Gymnasium Herrsching stimmungsvoll mit Blaskapelle seine Pforten öffnete. Auch einige Schüler und Schülerinnen aus Dießen, Windach, Pähl und Weilheim werden in den vom Architekturbüro schürmann dettinger architekten errichteten, hochmodernen Lernhäusern nicht nur zur Schule gehen, sondern den Schulbetrieb am Ufer des Ammersees aktiv mitgestalten.

Teamarbeit und selbstorganisiertes Lernen stehen am neuen Gymnasium in Herrsching im Mittelpunkt

Denn, wie Eva Weingandt betonte: „Ihr seid die eigentlichen Architekten, die dieses Haus mit eurer Kreativität ausschmücken werden. Ganz wichtig sind dabei zwei Dinge: Teamarbeit und selbstorganisiertes Lernen.“

Danach begrüßte die Schulleiterin jedes Kind per Handschlag und ließ es den „Bogen der guten Wünsche“ passieren, die die Lehrkräfte für ihre neuen Schützlinge gebastelt hatten, bevor diese mit ihren Klassen in die brandneuen Lernwelten einzogen.