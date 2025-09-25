Christuskirche Utting: Vor Weihnachten soll sie fertig sein

Sowohl beim Baufortschritt als auch bei den Kosten liegt der Neubau der evangelischen Kirche in Utting, der die Lücke, die die im August 2021 abgebrannte Kirche hinterlassen hat, schließen soll, im Plan. Diese Nachricht überbrachte das Pfarrersehepaar Alexandra und Jochen Eberhardt bei einem Besuch auf der Baustelle.

„Genau am einhundertsten Tag werden wir fertig“, freute sich Joachim Loy, Projektleiter für die Kirche bei der gleichnamigen Firma in Eresing. Er hatte noch letzte Hand angelegt, um die Sitzbänke, die sich aus einem Guss aus der mit Fichtenrundhölzern verschalten Fassade ergeben, fertigzustellen. Sie befinden sich links und rechts von der momentan noch provisorischen Eingangstür, sind durch den großen Dachüberstand wettergeschützt und laden zu einem Plausch nach dem Gottesdienst ein.

Der Aufbau der Fassade der evangelischen Christuskirche in Utting glich einer Puzzlearbeit

Viel Handarbeit floss in diese außergewöhnliche Fassade, sowohl beim Schäpsen der Stämme im Wald als auch bei deren Montage. Denn keiner der halbierten Stämme gleicht dem anderen, und so war es für die Zimmerer eine Puzzlearbeit, sie optisch passend zusammenzusetzen. Wo die kleinen, holzgerahmten Fenster sind, sind die Stämme zudem auf Gehrung geschnitten, was einen besonderen optischen-Effekt ergibt, ebenso wie die weiß lasierten Enden der Hölzer.

Geschafft! Exakt 100 Tage war Joachim Loy und teilweise bis zu sechs Zimmerer auf der Baustelle beschäftigt. Diese Bank hat er gerade noch fertiggestellt Foto: Dagmar Kübler

Auf den ersten Blick fällt auf, dass die neue Zwiebel den Turm krönt. Zuerst war der Glockenstuhl mit den drei Glocken Ende Juli mit einem Autokran in den Turm gehoben worden. Die 800 Kilogramm schwere Zwiebel folgte dann Anfang September. Joachim Loy und drei weitere Zimmerer nahmen die Zwiebel auf dem Turm „in Empfang“ und befestigten sie passgenau. In Loys Zimmerei wurde die Innenkonstruktion der Zwiebel gefertigt und anschließend von der Spenglerei Lacher in Weil mit acht Kupferzuschnitten verblecht. Eine Arbeit, die zwar lange Tradition hat, aber selbst für einen langjährigen Betrieb, wie den seinen, etwas Besonderes sei, sagt Werner Lacher. In seiner Laufbahn hab er erst drei Zwiebeln verblecht.

Das Kreuz auf der neuen Zwiebel der evangelischen Christuskirche in Utting hat den Brand überlebt

Das Kreuz, das die Zwiebel krönt, wurde 1931 angefertigt. Es überstand den Brand und wurde in der Speglerei von Jonas Lacher aufgearbeitet. „Die Kugel unter dem Kreuz haben wir zuvor mit Zeitzeugnissen vom Bau gefüllt“, so Jochen Eberhardt. Auch die alte Kirchentür hat den Brand überstanden, wurde inzwischen von Andreas Kloker restauriert und wartet auf ihren Einbau. Durchs Alte ins Neue hineinzugehen, das sei ihr ein Herzensanliegen gewesen, betont Alexandra Eberhardt. Überhaupt sollen so viele Materialien wie möglich wieder verwendet werden.

So sieht die Innenkonstruktion der Zwiebel für die neue Christuskirche in Utting aus. Gefertigt wurde sie in der Zimmerei Loy. Foto: Julian Sonntag

Während die Christuskirche außen weitgehend fertiggestellt wirkt, ist im Inneren noch einiges zu tun. Wände verkleiden mit Schallakustik- und Holzelementen, klappbare Bänke einbauen und das Verlegen von Medien- und Elektrokabeln soll Hand in Hand gehen. Die Prinzipalien sollen demnächst in Auftrag gegeben werden, ebenso die Stühle. An der Decke fehlen noch Hängelampen, ein umlaufendes LED-Band und die Lichtschiene in Form eines Kreuzes, das schon sichtbar ist und sich in der Verlegestruktur der Jurakalksteinplatten am Boden widerspiegelt.

Beleuchtbares Kunstwerk von Julia Stracke aus Landsberg ziert den Innenraum der Christuskirche in Utting

Zu bewundern ist bereits ein beleuchtbares Kunstwerk, gefertigt von Julia Stracke aus Landsberg, das in intensivem Blau gehalten, den segnenden Jesus im Fluss zeigt sowie Menschen in einem Boot. Damit werde die biblische Geschichte mit dem Ort verknüpft, das Boot könne auch als Lebensboot für die Menschen der Gemeinde gelten, so die Pfarrer. Sehr schön ist die Blickachse vom Zwischenraum zum Gemeindehaus ins Gotteshaus mit dem großen runden Fenster gelungen.

Vergangenen Sonntag konnten rund 300 Gottesdienstbesucher beim Segnungs- und Glockeneinweihungsfest die besondere Atmosphäre genießen. „Erstmals wurden dabei die Glocken geläutet, gemäß unserer Tradition von den Kindern. Da hatten manche Erwachsene Tränen in den Augen“, erzählt Alexandra Eberhardt.

Die 1931 in Apolda in Thüringen gefertigte Glocke der alten Kirche geht an den Spender mit dem höchsten Gebot. Wer sie haben will, sollte sich beeilen - die Aktion läuft nur noch bis 5. Oktober. Foto: Dagmar Kübler

Der Einweihungstermin am Sonntag, 7. Dezember, steht schon fest. Die Orgel wird bis dahin allerdings noch nicht fertig sein. Jedoch werde es so aussehen, als ob sie da wäre, gibt sich Jochen Eberhardt geheimnisvoll. Um den Kirchenneubau zu finanzieren, sollen durch eine besondere Aktion noch Spenden eingeworben werden: Die 1931 in Apolda in Thüringen gefertigte Glocke der alten Kirche geht an den Spender mit dem höchsten Gebot. Wer sie haben will, sollte sich beeilen - die Aktion läuft nur noch bis 5. Oktober.