Notarztauto ist nach Unfall in Weilheim nicht mehr fahrbereit

Ein Notarztfahrzeug ist am Montag gegen 10.30 Uhr auf einer Blaulichtfahrt in Weilheim verunglückt. Laut Polizeibericht fuhr der 31-jährige Fahrer auf der Krumpperstraße in westlicher Richtung. Bei Rot zeigender Ampel wollte der 31-Jährige die Pütrichstraße queren und kollidierte hierbei mit dem Pkw eines 75-Jährigen aus Wuppertal. Der Mann war mit seinen beiden Mitfahrerinnen gerade auf der Pütrichstraße in Richtung Starnberg unterwegs. Mit leichten Verletzungen kamen die 69- und 72-jährigen Mitfahrerinnen ins Weilheimer Krankenhaus. Der Fahrer des Notarztfahrzeugs kam mit leichten Verletzungen davon, eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Der mitfahrende Notarzt und der 75-jährige Wuppertaler blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. (AZ)

82362 Weilheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Notarztfahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis