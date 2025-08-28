Vollsperrung in Dießen: So kommen Autofahrer innerorts schneller ans Ziel

Baustellen-Umfahrungen sind nicht sonderlich beliebt und können, insbesondere bei medizinischen Notfällen, sogar lebensbedrohlich sein. In Dießen gibt es derzeit eine Baustellen-Umfahrung, die für den rollenden Verkehr mit ziemlich vielen Zusatz-Kilometern verbunden ist. Damit aber zumindest die Dießener Bevölkerung und vor allem Rettungsdienste schneller an ihr innerörtliches Ziel kommen, wurde eine Notbehelfsverbindung eingerichtet. Die gilt nach Angaben der Marktgemeinde noch bis einschließlich Samstag, 6. September als interne Umfahrung der Vollsperrung der Lachener-Straße.

PKW-Fahrer, deren Fahrzeuge nicht schwerer als 3,5 Tonnen sind, können die Notbehelfs-Verbindung über die Von-Eichendorff-Straße – Georg-Gröbl-Straße - Lachener-Straße benutzen. Alle Fahrzeuge, die schwerer sind, müssen aber auf die weiträumige Umfahrung über Entraching ausweichen. Das gibt der Markt Dießen auf seiner Internetseite bekannt. Wie Bürgermeisterin Sandra Perzul auf Nachfrage berichtet, ist die Notbehelfs-Verbindung von Bauhof-Mitarbeitern der Gemeinde im Vorfeld der Baumaßnahmen in der Lachener Straße errichtet worden.

Wenn alles glattläuft, wird die Vollsperrung der Lachener Straße ab 6. September aufgehoben

Die überörtliche Umleitung des Verkehrs über Herrenstraße, Hofmark und Entraching bleibt bis zum Ende der Bauarbeiten bestehen. Wie Perzul weiter mitteilt, liegen die Arbeiten im Zeitplan, sodass ab dem 6. September damit gerechnet wird, dass zumindest die Vollsperrung der Lachener Straße zwischen Prielstraße und Aral-Tankstelle aufgehoben werden kann. Die innerörtliche Einbahnregelung über Prielstraße – Von-Eichendorff-Straße – Neudießener Straße – Lachener Straße bleibt aber bis zum Ende der gesamten Baumaßnahme bestehen.

Eine Ampellösung oder Nachtbaustelle in der Lachener Straße hätten den Sicherheitsanforderungen nicht genügt

Die Vollsperrungen wurden aus Sicherheitsgründen angeordnet. Die Optionen einer Ampellösung oder einer Nachtbaustelle erfüllen nach Einschätzung von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten nicht die Kriterien, die im Notfall eine ungehinderte und schnelle Durchfahrt gewährleisten, und wurde daher abgelehnt. Bürgermeisterin Sandra Perzul bedauert, dass im Einvernehmen mit der Straßenverkehrsbehörde und den Sicherheitsbehörden keine andere Lösung gefunden werden konnte. Die Sicherheit stehe aber im Vordergrund, so Perzul.