Gesangssolisten aus ganz Deutschland singen seit 20 Jahren gemeinsam

Seit 20 Jahren gibt es sie nun schon, die Bel-Voce-Solisten, eine Gruppe klassisch ausgebildeter Sängerinnen und Sänger aus den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands und dem benachbarten Ausland. Ihre "Basisstation" haben die rund 20 Mitglieder in Obermühlhausen bei Erika Sommer.

Sie war es, die vor 20 Jahren die Idee zu dieser Gruppe hatte und die dafür unter anderem mit dem Verdienstkreuz am Bande in Gold ausgezeichnet wurde. Außerdem wurde ihr das Protektorats-Ehrenkreuz zur Wahrung der Traditionen, der Kameradschaft über Grenzen hinaus und dem fortwährenden Einsatz für andere im Sommer 2010 verliehen.