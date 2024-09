Gibt es bald wieder einen Ortssprecher für Obermühlhausen?

Viereinhalb Jahre liegt die jüngste Kommunalwahl zurück und seither hat Obermühlhausen auch keinen Vertreter mehr im Dießener Gemeinderat. Bei der Wahl im März 2020 schaffte es kein Kandidat aus dem kleinsten Ortsteil des Marktes Dießen, in das 24-köpfige Gremium zu kommen. Anschließend fand sich auch niemand, der als Ortssprecher tätig werden wollte. Inzwischen, so teilte Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit, wäre aber jemand bereit, das Ortssprecheramt bis zur nächsten Kommunalwahl im Frühjahr 2026 wahrzunehmen.

Das Amt des Ortssprechers sieht die Gemeindeordnung für Gemeindeteile vor, die 1952 noch selbstständige Gemeinden waren. Vom Gemeinderat unterscheidet sich dieses Amt, dass ein Ortssprecher kein Stimmrecht im Gemeinderat hat. Sein Antrags- und Mitberatungsrecht ist auch auf örtliche Angelegenheiten beschränkt. Die bislang letzte Ortssprecherin für Obermühlhausen war Christine Stedele. Sie wurde 2014 gewählt, als nach dem Ausscheiden von Pius Abenthum niemand mehr aus Obermühlhausen in den Gemeinderat gewählt worden war. 2020 kam es dann zu keiner Ortssprecherwahl mehr.

Der Ortssprecher soll per Briefwahl bestimmt werden

Einen Namen nannte Perzul in der Sitzung nicht. Ein Ortssprecher wird auch nicht einfach ernannt, sondern von den Wahlberechtigten des entsprechenden Ortsteils gewählt. Das kann bei einer Ortsversammlung geschehen, die Verwaltung empfehle aber zwecks größerer Akzeptanz, den Ortssprecher per Briefwahl zu bestimmen. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung einstimmig, eine Wahl für den nächstmöglichen Zeitpunkt vorzubereiten. Bei der Wahl sind die Abstimmenden nicht an Wahlvorschläge gebunden. Sie können jede Person, die in ihrem Gemeindeteil lebt und die sie für dieses Amt geeignet halten, auf den Wahlzettel schreiben.