Obermühlhausen

Nach dem Großbrand in Obermühlhausen steht die Ursache fest

Nach dem Brand einer Lagerhalle in Obermühlhausen steht die Brandursache fest.

Plus Am Dreikönigstag brennt in Obermühlhausen ein Laden für E-Bikes samt Lagerhalle und vernichtet die Existenz einer Familie. Jetzt steht die Brandursache fest.

"Für uns ist das neue Jahr mit einer Katastrophe gestartet", schreibt Roland Winkler auf der Homepage seines Unternehmens. Und es ist eine Katastrophe: Am 6. Januar ging der Lebenstraum der Familie Winkler, "Bavarian Finest E-Bikes" in Obermühlhausen, in Flammen auf.

