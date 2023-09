Obermühlhausen

Wiera-Sanierung beschäftigt Versammlung in Obermühlhausen

Die Sanierung der Wiera an der Nordseite des Hennabichls in Obermühlhausen erweist sich als komplexeres Vorhaben als ursprünglich gedacht.

Plus Die Stabilisierung des Damms an einem Weiher in Obermühlhausen erweist sich als schwieriger als zunächst gedacht. Auf der Bürgerversammlung wird die Situation erklärt.

Die Arbeiten zur Stabilisierung der Wiera haben in den vergangenen Wochen in Obermühlhausen für einige Aufregung gesorgt. Dementsprechend nahmen die Sicherungsarbeiten an dem Quellhang mit Weiher an der Bergstraße auch in der Ortsversammlung im Gasthof Wegele einigen Raum ein. Die Erläuterungen von Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) konnten jedoch offenbar die Wogen glätten, nach nur einer Nachfrage war das Thema abgehakt.

Die Wiera ist eine gut 400 Quadratmeter große Wasserfläche. Sie wird aus mehreren Quellen an der Nordseite des Hennabichls gespeist. In früheren Jahrhunderten wurde das Wasser zu zwei darunter liegenden Mühlen geleitet. Außerdem versorgte die Wiera Obermühlhausen und Hofstetten mit Trinkwasser, bis Obermühlhausen in den 1990er-Jahren in die Dießener Wasserversorgung integriert und in Hofstetten ein neuer Brunnen gebaut wurde. Das Wasser aus dem Hennabichl-Hang wird durch Röhren und anschließend über den Mühlbach in Richtung Windach geleitet.

