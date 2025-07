Ortsversammlung: Wo bleibt der Spielplatz für Obermühlhausen?

Lebhafte Diskussion in der voll besetzten Stube des Gasthofs Wegele: Bei der Bürgerversammlung in Obermühlhausen ging es nicht nur wieder um den Dorfstadel und den Verkehr auf der Ortsdurchfahrt, sondern auch um die weitere Dorfentwicklung rund um das Wohngebiet am westlichen Ortsrand: um dessen mögliche Erweiterung und den Bau eines Spielplatzes.

Den Spielplatz hatten die Obermühlhauser bereits im August 2024 aufs Tapet gebracht, als von 118 Unterzeichnenden unterstützt ein Antrag gestellt wurde, im neuen Wohngebiet einen kleinen Spielplatz zu errichten. Im November wurde dann nachgefragt, was aus der Sache geworden sei. Daraufhin habe es geheißen, dass die Angelegenheit weiterhin beraten werde.

Die CSU macht Druck wegen des Spielplatzes in Obermühlhausen

Nun legten der CSU-Ortsverbandsvorsitzende Marian Cammerer und der Obermühlhauser Ortssprecher Franz Vogt nach und stellten namens der Partei den Antrag, bei der Ortsversammlung darüber abzustimmen, „dass der Marktgemeinderat zeitnah die Umsetzung eines kleinen Spielplatzes (...) diskutiert, über eine Errichtung abstimmt und bei positivem Ergebnis als bald möglich realisiert“.

Zu der gewünschten Abstimmung kam es aber nicht. Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer beschied der CSU, dass eine Bürgerversammlung ein Forum für die Bürger sei. Parteien hätten andere Möglichkeiten - etwa im Gemeinderat -, ihre Forderungen zu erheben. Aber natürlich könne eine Einzelperson, etwa Ortssprecher Franz Vogt, einen entsprechenden Antrag stellen.

Bürgermeisterin Sandra Perzul griff das Thema in der Versammlung gleich selbst auf und verwies auch darauf, dass die CSU inzwischen auch beantragt habe, das Wohngebiet zu erweitern. Das Thema werde nun im Gemeinderat besprochen, kündigte die Bürgermeisterin an. Über den von Ortssprecher Franz Vogt erneut gestellten Antrag zum Spielplatz wurde daraufhin nicht mehr abgestimmt.

Die Verkehrsüberwachung registriert nur wenig Tempoverstöße in Obermühlhausen

Wie in früheren Versammlungen in Obermühlhausen kam auch der Verkehr auf der Ortsdurchfahrt wieder zur Sprache. Erneut wurde beklagt, dass zu schnell gefahren werde. Demgegenüber verwies die Bürgermeisterin auf die Erkenntnisse der Verkehrsüberwacher vom Zweckverband Kommunale Dienste in Bad Tölz. Demnach seien von 1460 Fahrzeugen, deren Geschwindigkeit zwischen März 2024 und März 2025 gemessen wurde, nur sechs zu schnell gefahren. Dieses Ergebnis schien nicht allen Versammlungsteilnehmern plausibel. Deswegen wurde vorgeschlagen, auch die Daten der gemeindlichen Geschwindigkeitsmessgeräte auszuwerten. Der Wunsch nach Tempo 30 sei vom Landratsamt abgelehnt worden, erklärte die Bürgermeisterin. Dafür gebe es keine Rechtsgrundlage, da keine besondere Gefährdungssituation bestehe.

Icon Vergrößern Wie schnell wird in Obermühlhausen auf der Staatsstraße gefahren. Das ist immer wieder Thema bei den Bürgerversammlungen im westlichsten Ortsteil des Markts Dießen. Foto: Gerald Modlinger Icon Schließen Schließen Wie schnell wird in Obermühlhausen auf der Staatsstraße gefahren. Das ist immer wieder Thema bei den Bürgerversammlungen im westlichsten Ortsteil des Markts Dießen. Foto: Gerald Modlinger

Ein ewig junges Thema in Obermühlhausen ist auch der Dorfstadel. Die seit etlichen Jahren angestrebte Nutzungsänderung zu einer Versammlungsstätte für weniger als 200 Personen komme nun, hieß es. Das Landratsamt habe einen entsprechenden Bescheid erteilt. Allerdings müssten bauliche Veränderungen mit Blick auf Barrierefreiheit (Zugang und Toilette) und zweiten Fluchtweg im Brandfall vorgenommen werden. Die Voraussetzungen, um ein Schneefanggitter auf dem zur Bushaltestelle ausgerichteten Dach anzubringen, sind inzwischen geschaffen. Das Gitter solle noch in diesem Monat montiert werden. Vom Dorfstadel war im Dezember 2023 eine Dachlawine auf ein wartendes Kind niedergegangen. Die statische Ertüchtigung des Daches ermögliche es auch, eine Photovoltaikanlage zu installieren, so die Bürgermeisterin weiter.