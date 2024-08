Auf der B2 bei Pähl werden drei Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt.

Am Mittwochabend, 21. August, gegen 19 Uhr kam es auf der B2 in Höhe Am Unterhirschberg zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. Wie die Weilheimer Polizei mitteilt, waren die drei Fahrzeuge auf der B2 in Richtung Weilheim unterwegs.

Am Unterhirschberg hielt der Fahrer, ein 35-jähriger aus Tutzing, mit seinem Pkw in einer Einbuchtung am rechten Fahrbahnrand an und öffnete seine Fahrertür. Die nachfolgende 46-jährige Fahrerin aus Oberhausen musste daraufhin ausweichen und bremste ihr Fahrzeug leicht ab. Der dahinter fahrende 20-jährige Pkw-Fahrer aus Peißenberg fuhr, aufgrund zu geringem Abstand, auf das Fahrzeug der Oberhausenerin auf.

Pähler Feuerwehr muss auslaufende Betriebsstoffe auf der B2 abbinden

Zum Glück blieben alle Beteiligten unverletzt. Das Fahrzeug des Peißenbergers musste nach Angaben der Polizei von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro. Durch die Feuerwehr Pähl wurde die Unfallstelle abgesichert und die auslaufenden Betriebsstoffe abgebunden. (AZ)