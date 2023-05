Auf der Pähler Umgehungsstraße stoßen zwei Autos zusammen

Beim Einbiegen in die Pähler Umgehungsstraße kommt es kurz vor Wielenbach zu einem Verkehrsunfall. Ein 88-jähriger Autofahrer missachtet laut Polizei die Vorfahrt.

An der Pähler Umgehungsstraße hat sich am Montag direkt an der Gemeindegrenze zu Wielenbach ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeibericht wollte ein 88-jähriger Tutzinger um 11.15 Uhr von der Pähler Straße in Wielenbach mit seinem Pkw nach links in die Staatsstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen 63-jährigen Autofahrer aus Oberhausen, der in Richtung Pähl unterwegs war. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Der Gesamtschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch