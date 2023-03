Beim Starkbierfest in Pähl mit Stoaheben kommt es vor allem auf Muskelkraft an

Martin Weiß ist der Sieger beim "Stoahebn" auf dem Starkbierfest der Trachtenkapelle Pähl.

Eigentlich kein Stein, sondern ein Block aus Stahlbeton ist das Sportgerät, an dem sich am Samstag beim Starkbierfest der Pähler Trachtenkapelle im Pfarr- und Gemeindezentrum die Muskelmänner und -frauen messen konnten. 150 Kilogramm bringt der Klotz auf die Waage, der von den Athletinnen und Athleten in sicheren Führungsschienen angehoben wird.

Vorsichtshalber hatte Franz Freisl von den Fingerhaklern Antdorf/Eberfing noch Zusatzgewichte mitgebracht, die bei Bedarf in die Schächte des Betonblocks eingelegt werden können. Somit wäre eine Steigerung um jeweils zehn Kilogramm möglich gewesen. Gebraucht wurden die Gewichte aber nicht.

Nach einer kurzen Einweisung in den nicht schwierigen, aber schweren Sport - "den Stein nicht fallen lassen, wir wollen nicht im Keller weiterfeiern" - legten die Athleten los. In der Königsklasse des Steinhebens, dem Schwergewicht über 90 Kilogramm, war die Entscheidung schnell gefallen. Martin Weiß hob die drei Zentner auf die maximale Höhe von einem Meter und überbot damit Paul Spies um einen und Andreas Flinspach um vier Zentimeter.

In der Königsklasse des Steinhebens ist der Sieger schnell gefunden

In Mittelgewicht, das von 80 bis 90 Kilogramm reicht, holte Max Neumayr mit 75 Zentimetern den Sieg vor Andreas Höch mit 69 und Ignaz Pentenrieder mit 47 Zentimetern. Im Leichtgewicht bis 80 Kilogramm siegte Michael Fichtner mit 98 Zentimetern vor Franz Wihan mit 52 und Georg Schulze mit 28 Zentimetern.

Bis zu einem Meter hoch hoben die Steinheber den drei Zentner schweren Betonblock. Foto: Alfred Schubert

In der Damenwertung traten sechs junge Frauen an. Hier gab es keine Reihung, da nur Theresa Grünbauer den Stein lupfte, beim ersten Versuch um 21 Zentimeter, beim zweiten Versuch um 20 Zentimeter. Sie war damit Siegerin.

Das Sportgerät für das Steinheben hat Franz Freisl 2002 "in wochenlanger Arbeit für ein Dorffest selbst gebaut". Es ist ein Stahlgestell, das den Steinheber und den Stein aushalten muss. "Ein Profi bringt es auf 150 Kilogramm und hebt bis zu 400 Kilogramm", so Freisl. Das Gestell muss also gut für über eine halbe Tonne Last sein.

Früher gab es bayerische und deutsche Meisterschaften im Stoaheben

"Früher war es der Renner", so Freisl zum Steinheben, "es gab bayerische und deutsche Meisterschaften". Heute wird der Sport vor allem von Fingerhaklern ausgeübt. Eine der größten Veranstaltungen ist der Lechfeld-Cup, der am Pfingstsonntag ausgetragen wird. Er zieht laut Freisl bis zu 3000 Besucher an.

Sie gehören zu den besten Steinhebern des Abends: (von links) Paul Spies, Ignaz Pentenrieder, Michael Fichtner, Andreas Höch, Andreas Flinspach, Max Neumayr und Martin Weiß. Foto: Alfred Schubert

Mit dem Starkbierfest mit "Stoahebn" machte die Trachtenkapelle nach der erzwungenen Veranstaltungspause den Auftakt für gesellige Feste. Mit bayrisch-böhmischer Blasmusik und - nicht vollumfänglich zitierfähigen Wortbeiträgen - unterhielten die Musikanten die rund 150 Gäste im Saal des PGZ. Auch die Bewirtung hatten sie selbst übernommen. Die Mischung aus Musik, Sport, Speis und Trank kam offensichtlich gut an. Die meisten Besucher blieben bis weit nach Mitternacht.

Freunde der Blasmusik können den 8. und 9. Juli vormerken. An diesem Wochenende feiert die Musikkapelle Fischen ihr 25-jähriges Bestehen. Bereits am 18. März präsentiert sie um 20 Uhr im PGZ ihre neue CD "Dahoam am See".