Bürgerforum: Keine Lösung zum Raumproblem in Schule und Rathaus in Pähl

Plus Beim Bürgerforum in Pähl wird viel geredet. Konstruktive Vorschläge zur Lösung des Raumproblems in Rathaus und Schule gibt es aber nicht.

Das Interesse am Bürgerforum zum Thema Schule und Rathaus, zu dem die Gemeinde am Montag eingeladen hatte, schien groß. Rund 70 Bürgerinnen und Bürger – unter ihnen acht Gemeinderäte – waren ins Pfarr- und Gemeindezentrum gekommen. Sie bekamen von Bürgermeister Werner Grünbauer zunächst die drei Lösungsvorschläge präsentiert, die bereits länger im Gemeinderat diskutiert wurden.

Zwei dieser drei Vorschläge sehen einen Neubau der Schule an einem anderen Standort – in der Eichbergstraße oder in der Nähe der Turnhalle – und die Umnutzung der jetzigen Schule zur Rathauserweiterung vor. Der dritte Vorschlag sieht einen Neubau des Rathauses am Ende der Eichbergstraße neben der Kleinen Schule vor. Nach dem Umzug der Gemeindeverwaltung könnte das jetzige Rathaus saniert und zur Verwendung der benachbarten Schule umgebaut werden.

Die Gemeinde Pähl hat Rücklagen in Höhe von rund acht Millionen Euro

Die billigste Lösung ist laut Grünbauer die dritte Variante, die abzüglich voraussichtlicher Zuschüsse knapp zehn Millionen Euro kosten würde. Ein Neubau der Schule wäre wesentlich teurer. An der Eichbergstraße wären für einen Bau auf gemeindeeigenem Grund etwa zwölf Millionen Euro fällig, an anderer Stelle käme noch der Kaufpreis des Grundstücks hinzu.

Eine Besucherin sieht die Gefahr, dass bei der vom Gemeinderat favorisierten dritten Variante der Gemeinde nach dem Neubau des Rathauses das Geld ausgehen könnte und dass dann die Schulhauserweiterung nicht mehr möglich wäre. Dieses Problem sieht Grünbauer nicht. Pähl habe Rücklagen in Höhe von rund acht Millionen Euro, außerdem ist die Gemeinde laut Kämmerer Thomas Singer "eine positiv atypische Gemeinde". Trotzdem mahnte Grünbauer Sparsamkeit an: "Wir haben nicht Geld ohne Ende." Es sollte also nicht die teuerste Lösung gewählt werden.

Während das Geld laut Grünbauer nicht das große Problem darstellt, gebe es aber ein ganz anderes Problem: "Wir haben nicht mehr viel Zeit." Wenn nicht sofort gehandelt werde, gebe es ab 2024, wenn die Ganztagsbetreuung eingeführt wird, ein Platzproblem in der Schule. Zudem müssten Klassen geteilt werden, bereits heuer wird dafür ein Behelfsbau aus Containern aufgestellt.

Diskussion brachte keine konstruktiven Vorschläge

Die anschließende Diskussion, die von Gemeinderätin Ursula Herz moderiert wurde, brachte zwei Stunden lang keine konstruktiven Vorschläge. Im Wesentlichen wurde nur Kritik an den Planungen des Gemeinderats geübt. So wurde etwa das geplante neue Rathaus als zu groß und zu teuer bezeichnet. Eine Besucherin hält es sogar für möglich, durch ein erneutes Bürgerbegehren gegen den Rathausbau den Fortschritt erneut zu verhindern.

Unter den Vorschlägen der Bürger war auch die Aufteilung der Schule auf zwei Häuser, eines in Pähl, eines in Fischen, was allerdings schlecht für den Betrieb der Schule ist. Um Geld zu sparen wurde vorgeschlagen, ein kleineres Rathaus zu bauen und dieses so zu gestalten, dass man es leicht erweitern kann, wenn der Platzbedarf steigt. Die Mehrheit der Bürger, die sich zu Wort meldeten, sprachen sich dafür aus, die Schule im Zentrum des Dorfs an ihrem jetzigen Standort zu lassen. So könnten sie viele Kinder leicht zu Fuß erreichen.