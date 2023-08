Pähl

12:30 Uhr

Bürgermeisterwahl in Pähl: Der erste Kandidat steht fest

Der 35-jährige Simon Sörgel kandidiert am 8. Oktober für das Bürgermeisteramt in Pähl.

Am 8. Oktober wird in Pähl erneut gewählt. Ein erster Wahlvorschlag ist eingereicht. Erneut will ein politischer Neueinsteiger Bürgermeister werden.

Für die Bürgermeisterwahl in Pähl gibt es jetzt den ersten Kandidaten. Der 35-jährige Simon Sörgel will Nachfolger des am 7. Mai gewählten Marius Bleek werden, der aber wenige Tage vor Beginn seiner Amtszeit erklärt hatte, doch nicht Bürgermeister werden zu wollen. Sörgel wurde am Sonntag formell nominiert, der Wahlvorschlag wurde am Montag in der Gemeindeverwaltung eingereicht. Mit Sörgel strebt erneut ein kommunalpolitischer Neueinsteiger das Bürgermeisteramt an.

Sörgel ist zwar bislang ohne politisches Amt, er bezeichnet sich aber als einen "politisch sehr interessierten Menschen". In den vergangenen vier Jahren, seitdem er wieder in der Gemeinde Pähl lebe, sei er "in der überwiegenden Zahl der Gemeinderatssitzungen als Zuhörer" anwesend gewesen, berichtet er. Speziell an der Kommunalpolitik gefalle ihm, dass es um Themen gehe, welche die Menschen unmittelbar betreffen, etwa die Kinderbetreuung oder die Frage des Rathausneubaus, wie Sörgel als Beispiele nennt. Mit dem Pähler Bürgermeisteramt habe er sich bereits seit dem Winter beschäftigt, nicht in erster Linie mit Blick auf den Wahltermin am 7. Mai, sondern auf die darauffolgende Wahl, die wiederum in sechs Jahren stattgefunden hätte.

