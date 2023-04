Bürgermeisterwahl in Pähl: Die Kontrahenten stellen sich vor

Am 7. Mai wird in Pähl der Bürgermeister neu gewählt und da stellt sich die Frage: Setzen die Bürgerinnen und Bürger auf Altbewährtes oder wollen sie einen Neubeginn?

Am 7. Mai wählen die Bürgerinnen und Bürger von Pähl ihren Bürgermeister. Sie haben heuer die Wahl zwischen dem derzeit amtierenden Rathauschef Werner Grünbauer und seinem Herausforderer, Markus Bleek.

In zwei getrennten Veranstaltungen im Pfarr- und Gemeindezentrum (PGZ) standen die beiden Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters in Pähl den Besucherinnen und Besuchern Rede und Antwort. Werner Grünbauer hatte die Bürger am Donnerstag vergangener Woche eingeladen, Bleek am Samstag darauf.

Als Einheimischer, der zudem schon seit zwölf Jahren Bürgermeister ist, verzichtete Grünbauer auf Informationen zu seiner Person und wählte als Einstieg einen Rückblick auf seine Tätigkeit aus. Er sieht seine Stärke in der wirtschaftlichen Kompetenz, die er in den vergangenen zwölf Jahren bewiesen habe. Als er 2011 gewählt wurde, habe Pähl eine Million Euro Schulden gehabt und der Haushalt sei bereits zum siebten Mal in Folge abgelehnt worden. Größtes Problem sei damals gewesen, dass die Gemeinde "die Finanzlage nicht im Griff hatte". So sei es auch zum Baustopp bei der Turnhalle gekommen, wobei die daraus resultierende Verzögerung Mehrkosten verursacht habe.

In Pähl stehen Bürgermeisterwahlen an: Amtsinhaber Werner Grünbauer will die Bürger künftig besser über große Projekte informieren. Foto: Alfred Schubert

Trotz der unvorhersehbaren Probleme durch Fluchtbewegungen, Covid-19 und Ukraine-Krieg mit der folgenden Inflation seien seit 2011 die Turnhalle fertiggestellt, Gewerbegebiete geschaffen, Betriebe angesiedelt, der Vollsortimenter mit Postfiliale in Fischen gebaut, das Breitbandnetz ausgebaut, der Kindergarten erweitert, das Erholungsgelände in Aidenried saniert, der Rad- und Fußweg von Aidenried nach Herrsching gebaut und Feuerwehrfahrzeuge für knapp eine Million Euro angeschafft worden. Die erfolgreiche Politik sei dabei von einer Mehrheit im Gemeinderat getragen worden.

Grünbauer hob hervor, dass sich die Gemeindefinanzen trotz der großen Investitionen deutlich verbessert hätten: von einer Million Euro Schulden auf acht Millionen Euro Guthaben.

Werner Grünbauer will mehr Transparenz ins Rathaus bringen

Der Amtsinhaber räumte aber auch einen Fehler ein. Er habe die Bürger zu wenig informiert, was unter anderem zum Widerstand gegen den geplanten Neubau des Rathauses geführt habe. Aus diesem Fehler habe er gelernt, er werde im Falle seiner Wiederwahl früher und ausführlicher über große Projekte informieren.

Lesen Sie dazu auch

Grünbauer, der wirtschaftliche Kompetenz als seine Stärke sieht, möchte "den bisherigen Weg weitergehen", und das Geld der Gemeinde investieren. Als nächste Ziele nannte er die Schaffung von Schulräumen für die Ganztagsbetreuung und den Bau der Tagespflege und eines Wohnhauses mit kostengünstigem Wohnraum für dringend benötigtes Personal.

Marius Bleek, der von der neuen Gruppierung "Vertrauensbündnis für Pähl und Fischen" als Kandidat für das Bürgermeisteramt gemeldet worden war, stellte sich als Auswärtiger, der in Pähl bisher nicht bekannt war, kurz vor.

Bürgermeisterwahlen Pähl Marius Bleek will Bürgermeister der Gemeinde Pähl werden und dannProjektgruppen gründen, um die Bürger an Planungen zu beteiligen. Foto: Alfred Schubert

Der 29-Jährige ist in Baden-Württemberg geboren und aufgewachsen, wo er 2012 das Abitur machte. Anschließend studierte er an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung im Fachbereich "Bundespolizei" und machte den Abschluss als Diplomverwaltungswirt. Jetzt ist er als Gruppenleiter bei der Bundespolizeiinspektion München am Hauptbahnhof tätig. Bleek lebt zusammen mit seiner Freundin in Germering. Zu seinen Hobbys gehört unter anderem der Besuch von Fitnessstudios und das Joggen. Zu seinen Zukunftsplänen sagte er: "Ich freue mich auf die Herausforderungen als Bürgermeister."

Marius Bleek setzt auf von allen Bürgern getragene Lösungen

Viele der mehr als 100 Besucher nutzten die Gelegenheit, um mehr über Bleek zu erfahren: Warum er Bürgermeister werden wolle, wie er auf Pähl gekommen sei und was er ändern möchte. Bürgermeister will er werden, weil er in diesem Amt gestalten kann und von der anstehenden Wahl in Pähl habe ihm ein Bekannter erzählt. Bei großen Projekten wolle er die Bürger von Anfang an einbinden, um die Akzeptanz der Entscheidungen zu erhöhen. Gefragt wurde er auch, wie er bei den aktuellen Projekten wie Tagespflege, Krippenplätze und Ganztagsbetreuung von Schülern weiter verfahren will. Hier will er "von allen Bürgern getragene Lösungen" finden. Bei der Tagespflege, deren Standort bereits beschlossene Sache ist, will er "geeignete Alternativen prüfen".

Auf die Frage, ob er Bürger nicht nur informieren, sondern auch nach ihrer Meinung fragen werde, wenn große Entscheidungen anstehen, sagte er, dass er "Projektgruppen einrichten" wolle, denen neben Gemeinderäten auch betroffene Bürger angehören. Diese sollten gemeinsam die großen Vorhaben planen, bevor sie vom Gemeinderat beschlossen werden. In Gemeinderat sieht sich Bleek "als Moderator", er wolle nicht den Rat von seiner Meinung überzeugen. Zu seinen Vorhaben gehören unter anderem die Verbesserung des Internetauftritts der Gemeinde und die Einrichtung von Onlinediensten. Das Geld der Gemeinde will er ausgeben, aber nicht "für sinnfreie Projekte hinauswerfen". Für den Fall seiner Wahl will Bleek nach Pähl ziehen und seine Arbeitskraft 100-prozentig dem Amt widmen, also keine Nebentätigkeiten ausüben.