Die Pähler Feuerwehr hat immer mehr mit technischer Hilfeleistung zu tun

Feuerwehrmann Robert Kergl aus Pähl erhält eine Auszeichnung für 25 Jahre geleisteten Dienst. Kommandant Martin Blobner spricht bei der Jahresversammlung über sich ändernde Anforderungen.

Die ursprüngliche Aufgabe der Feuerwehr, die Brandbekämpfung, hat nie an Bedeutung verloren. Die Statistik, die Kommandant Martin Blobner in der Jahresmitgliederversammlung der Pähler Wehr vortrug, zeigt jedoch einen klaren Trend von der Brandbekämpfung hin zur technischen Hilfeleistung auf. Es sind vor allem schwere Verkehrsunfälle, bei denen die Hilfe der Feuerwehr gebraucht wird.

33 der 39 Einsätze im vergangenen Jahr, also fast 85 Prozent, waren technische Hilfeleistungen, die vier Brandeinsätze machten nur rund zehn Prozent aus, die zwei in der Kategorie "Sonstige" fünf Prozent. Dieses Verhältnis spiegelt sich auch im Zeitaufwand wider. Die Brandeinsätze stehen mit nur 51 Stunden in der Statistik, während für technische Hilfeleistung 746 Stunden verwendet wurden. Besonders viele und schwere Verkehrsunfälle gab es auf der Bundesstraße B2 und auf der Umgehungsstraße.

Zwei ungewöhnliche Einsätze der Pähler Feuerwehr bleiben in Erinnerung

Zwei ungewöhnliche Einsätze, die lange in Erinnerung bleiben werden, gab es laut Blobner im vergangenen Jahr. Der Brand eines hohlen Baums, der von inneren heraus brannte, konnte von außen nicht vollständig gelöscht werden. Also musste der Baum gefällt werden. Einmalig war auch die sehr aufwendige Verkehrssicherung für ein Straßen-Radrennen, das durch Pähl führte.

Die Jugendfeuerwehr, die aus vier Jungen und drei Mädchen besteht, berichtete von einem Erfolg. Beim Kreisjugendfeuerwehrtag belegte sie den zweiten von 18 Plätzen.

Für die nächste Zeit hat sich die Feuerwehr ein großes Projekt vorgenommen. Sie will einen Anbau an das bestehende Feuerwehrhaus errichten. Im hinteren Bereich des Hofs soll ein Querbau für drei Fahrzeuge errichtet werden. Der frei werdende Platz im Bestand soll anderweitig genutzt werden, unter anderem für bessere Umkleideräume und für das Lagern von Material.

Einstimmig sprachen sich die 51 anwesenden Mitglieder für eine neue Satzung aus, weil die bisherige in einigen Punkten nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprach. Jetzt ist die Einladung per E-Mail zulässig, außerdem wurden Datenschutzbestimmungen ergänzt und einige redaktionelle Änderungen vorgenommen.

Für 2023 sind in Pähl wieder gesellige Veranstaltungen geplant

Laut Stephan Gemander, Vorsitzender des Vereins, hat der Feuerwehrverein 133 Mitglieder, darunter 63 Aktive, 50 Passive, fünf Ehrenmitglieder und 15 Fördermitglieder. Für das laufende Jahr sind wieder gesellige Veranstaltungen geplant, darunter ein Watten mit den Wielenbacher Kollegen am 11. März, ein Frühschoppen am 15. Juni und einen Südtiroler Abend am 1. Oktober. Einnahmen erzielt der Verein unter anderem aus der Altpapiersammlung. 2022 kamen so 1305 Euro in die Kasse.

Anlässlich der Versammlung wurde Robert Kergl geehrt. Ihm wurde für 25 Jahre Dienst das Feuerwehr-Ehrenzeichen verliehen.

Werner Grünbauer würdigte die Ausbildung bei der Feuerwehr. "Die Qualität der Ausbildung rettet Leben", so der Bürgermeister. Lob gab es von Kreisbrandinspektor Markus Deutschenbaur für die gute Nachwuchsarbeit.