Pähl

06:00 Uhr

Eine deutsche Geschichte: Die Haushofers vom Hartschimmelhof

Plus Das neue Buch von Gerd Holzheimer: Die Geschichte der Familie Haushofer vom Hartschimmelhof erzählt von einem langen Aufstieg. Doch weit oben tun sich Abgründe auf.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Idyll und Abgrund können manchmal eng beieinander liegen und in dieser Nähe stecken große Geschichten ebenso wie zwischen Aufstieg und Niedergang, Glanz und Elend. Idyll und Abgrund finden sich auch an der Ostseite des Ammersees, an den Hängen zwischen Fischen und Erling. Die Rede ist vom Hartschimmelhof und dessen Besitzerfamilie Haushofer. Es ist eine Bilderbuchszenerie, die sich dort auftut, aber darüber liegt ein Schatten. Davon künden zwei Grabplatten auf dem kleinen Friedhof: Von der Ermordung Albrecht Haushofers im April 1945 und vom Suizid seiner Eltern elf Monate später. Die drei stehen im Zentrum des neuen Buchs von Gerd Holzheimer. "Über die Schwelle" heißt es und es erzählt die Geschichte der Familie Haushofer im 19. und 20. Jahrhundert.

Die inzwischen auch nicht mehr ganz Jungen verbinden den Namen Haushofer vor allem mit dem Agrarwissenschaftler Heinz Haushofer (1906-1988) und den Politiker Martin Haushofer (1936-1994), seinen Sohn. Aus der Zeitgeschichte sind manchen auch noch der Geopolitik-Professor Karl Haushofer (1869-1946) und dessen Sohn Albrecht (1903-1945) bekannt. Sie alle stammen von dem Landschaftsmaler Max Haushofer (1811-1866) ab, der zu den Mitbegründern der Künstlerkolonie auf Frauenchiemsee gehörte. Es ist eine Familie mit vielen Begabungen, und so lautet der Untertitel von Holzheimers Buch auch "Die Familie Haushofer in Kunst, Wissenschaft und Politik".

