Elektrofahrzeug bleibt auf der B2 bei Pähl liegen und löst Unfall aus

Auf der Bundesstraße 2 bei Pähl schlägt ein Wendemanöver fehl. Ein Auto und ein Elektro-Lieferwagen stoßen zusammen.

Nach einem missglückten Wendemanöver auf der Bundesstraße 2 bei Pähl kurz nach der Tankstelle in Richtung Weilheim sind am Dienstag gegen 18.35 Uhr zwei Fahrzeuge zusammengestoßen.

Ein 34-jähriger Weilheimer kam nach einem Wendemanöver mit seinem Elektro-Lieferwagen quer zur Fahrbahn zum Stehen und konnte nicht mehr weiterfahren, berichtet die Weilheimer Polizei. Eine 56-jährige Münchnerin, die mit ihrem Auto in Richtung Starnberg unterwegs war, krachte in die unbeleuchtete Beifahrerseite des Weilheimers.

Die Frau und der Mann kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Weilheim. An beiden Fahrzeugen, die an der Unfallstelle geborgen werden mussten, entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 14.500 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch