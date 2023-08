Pähl

11:37 Uhr

Fahrradfahrerin verletzt sich trotz Helm schwer am Kopf

Am Mittwochmorgen fährt eine Frau auf der Kreisstraße bei Pähl mit dem Fahrrad und stürzt. Trotz Helm verletzt sie sich schwer am Kopf und muss in Krankenhaus gebracht werden.

Eine 53-Jährige hat sich bei einem Unfall bei Pähl mit ihrem Fahrrad schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau am Mittwoch gegen 05.25 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Kreisstraße von Pähl in Richtung Raisting unterwegs. Etwa im Bereich der Abzweigung zu den Unteren Ammerhöfen geriet sie aus nicht geklärten Gründen mit dem vorderen Reifen ins Bankett und stürzte. Dabei erlitt sie trotz des getragenen Helmes schwere Kopfverletzungen und musste mit dem Hubschrauber ins Uniklikum München geflogen werden. Aufgrund der Aussage einer unbeteiligten Zeugin steht für die Polizei Weilheim fest, dass kein Fremdverschulden vorliegt. (AZ)

