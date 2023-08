Früherer Vize will jetzt Bürgermeister in Pähl werden

Nach dem Quereinsteiger Simon Sörgel gibt es in Pähl jetzt einen zweiten Kandidaten: Der frühere Zweite Bürgermeister Alexander Zink steigt wieder in die Kommunalpolitik ein.

In Pähl wirft ein zweiter Kandidat den Hut in den Ring für die Bürgermeisterwahl am 8. Oktober. Dieses Mal ist es kein politischer Quereinsteiger, sondern jemand, der bereits 18 Jahre dem Gemeinderat angehörte und von 2011 bis 2020 Stellvertreter des im vergangenen Jahr abgewählten Bürgermeisters Werner Grünbauer war: der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Alexander Zink.

2020 hatte Zink, der für die Liste "Bürger für Pähl-Fischen" im Gemeinderat war, sein Mandat aufgegeben. Er sei, wie Zink sagt, der Meinung gewesen, nach 18 Jahren sei es Zeit für junge und frische Kräfte und auch, dass die Projekte, die damals am Laufen waren, in Ordnung seien. Nun habe sich die Situation aber geändert. Nach der Abwahl von Werner Grünbauer und dem Amtsverzicht von Wahlsieger Marius Bleek "sind Leute auf mich zugekommen, die haben gesagt, jetzt kommt wieder ein Quereinsteiger, der keine kommunalpolitische Erfahrung hat und versucht sich als Bürgermeister", berichtet Zink. Er spielt damit auf den kurz zuvor nominierten Simon Sörgel an und auf die Erfahrungen mit den Bürgermeistern Klaus Pfeiffer und Marius Bleek.

Beide Bürgermeisterkandidaten in Pähl benötigen Unterstützungsunterschriften

Daraufhin wurde die Wahlliste "Bürger für Pähl-Fischen" reaktiviert, die Zink jetzt als Kandidaten aufgestellt hat. Da die Liste jedoch seit 2020 nicht mehr im Gemeinderat vertreten ist, muss auch Zink erst einmal noch bis zum 28. August 60 Unterstützungsunterschriften vorweisen, die im Rathaus geleistet werden müssen, um am 8. Oktober tatsächlich auf dem Wahlzettel stehen zu können. 60 Unterschriften benötigt ebenso Simon Sörgel, da auch dessen Gruppe "Pähl in Gemeinschaft" eine Neugründung ist. Aus den Reihen der fünf Gemeinderatsfraktionen gibt es bislang keine Kandidaten. Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen endet am 17. August.

Der frühere Zweite Bürgermeister Alexander Zink bewirbt sich am 8. Oktober um das Bürgermeisteramt in Pähl. Foto: Gerald Modlinger

Im Falle seiner Wahl, sagt Zink, würde er als nebenamtlicher Bürgermeister in den verbleibenden zweieinhalb Jahren der laufenden Wahlperiode zumindest die notwendigsten Dinge voranbringen wollen: die Erweiterung von Schule und Rathaus und eine neue Kindertagesstätte in Fischen. An diesem Thema war der frühere Bürgermeister Werner Grünbauer gescheitert. Bei einem Bürgerentscheid lehnten im März 2022 drei Viertel der Abstimmenden seinen Plan ab, die Schule in der Ortsmitte zu erweitern und für schätzungsweise fünf Millionen Euro das an die Schule angebaute Rathaus durch einen Neubau an der Eichbergstraße zu ersetzen.

Ein Rathaus in der früher geplanten Form lehnt Alexander Zink ab

Demgegenüber hebt Zink hervor: "Das Rathaus und die Schule sollen in der Ortsmitte bleiben." Der Kandidat (er ist Vater einer zehnjährigen Tochter und eines achtjährigen Sohns) betont außerdem, dass die Belange der Kinder Vorrang vor den Bedürfnissen der Verwaltung haben müssten. Ein Verwaltungsneubau für fünf Millionen Euro sei jedenfalls nicht vermittelbar. Dafür wurde auch kein Freiberufler mit einer ähnlichen Anzahl Mitarbeitern jemals einen Kredit bekommen.

Ein weiteres Thema, das er im Auge habe, sei die Schaffung einer Kurzzeitpflegeeinrichtung. Bei diesem Vorhaben habe man sich in den vergangenen Jahren im Kreis gedreht, meint Zink. Aber auch wegen der damaligen Corona-Einschränkungen habe es schwerlich weitergebracht werden können.

Nach dem Bürgerentscheid sei das Wahlergebnis zu erwarten gewesen

Zink war neun Jahre lang Stellvertreter des früheren Bürgermeisters Werner Grünbauer. Das Verhältnis sei gut gewesen und er habe mit diesem gut zusammengearbeitet, sagt Zink. Er betont aber auch, kein Parteigänger von diesem gewesen zu sein. Er habe auch kommen sehen, wie sich die Dinge zuletzt in Pähl entwickelt hätten. Nach dem Bürgerentscheid sei ein Wahlergebnis, wie es im Mai eintrat, zu erwarten gewesen, aber auch, dass es für den Wahlsieger schwierig werden würde.

Zink ist 54 Jahre alt, ging in Pähl und Weilheim zur Schule, studierte Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen und ist als seit 2016 als selbstständiger Steuerberater und Wirtschaftsprüfer tätig.