Pähl

12:03 Uhr

Gemeindepolitik ist in Pähl eine "toxische" Angelegenheit

In Pähl muss demnächst erneut eine Bürgermeisterwahl stattfinden, nachdem der am 7. Mai gewählte Kandidat das Amt nicht mehr annehmen will.

Plus Nach dem Rückzieher des gewählten Bürgermeisters Marius Bleek stellt sich die Frage, wie es in Pähl weitergeht. Die Neuwahl könnte am 8. Oktober stattfinden.

Von Gerald Modlinger

Wie geht es nach dem Amtsverzicht des neu gewählten Bürgermeisters Marius Bleek in Pähl weiter? Die nächste Wahl kommt bestimmt, aber wer wird dabei zur Wahl stehen? Ist das politische Klima in Pähl inzwischen so schlecht, dass sich dafür als Kandidat niemand findet, oder ergeben sich aus der verfahrenen Lage neue Perspektiven für etwaige Aspiranten?

Zumindest der rechtliche Rahmen lässt sich laut Auskunft des Landratsamtes Weilheim-Schongau klar abstecken. Stand sei, dass der am 7. Mai gewählte Bürgermeister Marius Bleek sein Amt angenommen hat, weil er nicht innerhalb einer Woche nach Verkündung des Wahlergebnisses das Amt abgelehnt hat. Deshalb habe er rechtlich am 27. Juni das Amt des Bürgermeisters in Pähl anzutreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

