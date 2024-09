Gestohlener Anhänger in Pähl: Besitzer lobt Belohnung aus

Zwischen 28. August und 7. September ist bei Pähl ein landwirtschaftlicher Anhänger gestohlen worden. Wie die Weilheimer Polizei berichtet, entwendete ein bislang unbekannter Täter das Fahrzeug aus einem unversperrten Schuppen eines 67-jährigen Pählers. Der Schuppen befindet sich direkt an der Staatsstraße von Fischen zur Bundesstraße 2 südlich von Pähl. Der Wert des Anhängers wird auf rund 1300 Euro geschätzt. Der Eigentümer hat 500 Euro ausgelobt für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters und zur Auffindung des Anhängers führen. Hinweise können an die Polizei in Weilheim (Telefon 0881/6400) gerichtet werden. (AZ)