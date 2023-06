Gruß aus Pähl: Neues Heft des Freundeskreises Ortsgeschichte

Der Freundeskreis Ortsgeschichte Pähl-Fischen präsentiert sein 23. Heft: Welches Bild alte Ansichtskarten von den beiden Dörfern nahe des Ammersees zeichnen.

Wer unterwegs auf Reisen ist, hat meist das Bedürfnis, den Daheimgebliebenen von den schönen Orten, die er gesehen und den schönen Augenblicken, die er erlebt hat, zu berichten. Heute geht das ganz einfach zum Beispiel per WhatsApp, Facebook oder Instagram. In analoger Zeit war die Bildpostkarte das Mittel der Wahl – ein schönes Fotomotiv und ein paar kurze Zeilen berichteten von Urlauben und Ausflügen oder einfach nur vom Wetter am Urlaubsort. Jahrzehnte später erzählen sie von der Historie eines solchen Reiseziels. Zu einem solchen entwickelten sich im 20. Jahrhundert auch Fischen und Pähl. Die jetzt erschienene Nummer 23 der "Geschichte und Geschichten" des Freundeskreises Ortsgeschichte Pähl-Fischen erzählt davon.

Während ein WhatsApp-Status nach 24 Stunden verschwindet, sind viele Postkarten bis heute erhalten geblieben, allein schon deshalb, weil sie ein wirkliches Massenmedium waren. Etliche davon sind in dem Heft des Freundeskreises jetzt veröffentlicht worden. Die Landpartie anhand alter Ansichtskartenmotive beginnt in Fischen, das um 1900 als Ausflugsziel entdeckt wurde. Zwar lag es nicht an den 1898 und 1903 eröffneten Bahnlinien an den Ammersee. Weil es in dem Dorf aber noch einen Dampfersteg gab (der See reichte damals noch mehr an Fischen heran), war er in Kombination mit Bahn und Dampfer einigermaßen gut erreichbar und so bildete der Dampfersteg und die daneben gelegene Wirtschaft ein bevorzugtes Postkartenmotiv.

Das Schöne an Fischen ist auch der Blick nach Dießen

Eine besonders stimmungsvolle Aufnahme (sie ist das Titelbild des Heftes) zeigt den Schattenriss einer kleinen Gesellschaft im Fischener Seerestaurant mit einem prächtigen Ammersee-Panorama mit Dießen im Hintergrund. Aber auch Partien aus der Dorfflur wurden auf Postkarten gedruckt. Sie vermitteln auch in Zeiten der damaligen Kriege und Krisen den Eindruck einer friedvollen ländlichen Idylle. Zur Wirklichkeit gehörten aber vor mehr als 100 Jahren auch morastige Straßen, wie auf einer Karte von 1915 zu sehen ist. Immerhin lärmte damals noch nicht der Autoverkehr durch das kleine Dorf und als Fußgänger konnte man sich gefahrlos auf der Dorfstraße bewegen.

Auch der Blick über den Ammersee nach Dießen ist eine Sehenswürdigkeit, die man auf Postkarten aus der Gemeinde Pähl findet. Foto: Freundeskreis Ortsgeschichte Pähl-Fischen

Das größere Dorf Pähl hatte zwar keinen Seezugang, dafür aber ein paar mehr postkartentaugliche Sehenswürdigkeiten zu bieten: das Hochschloss, die Kirche, das Untere Schloss, aber auch Naturschönheiten wie die Pähler Schlucht und den weiten Blick über das Ammertal. Ab den 1930er-Jahren kam dann noch die Hirschbergalm dazu, die über die neu ausgebaute Olympiastraße – ein Auto vorausgesetzt – bequem erreichbar war und schnell zu einem der top Ausflugsziele im Alpenvorland avancierte, bis sie in den 1990er-Jahren geschlossen wurde.

Von der Postkarte zum Post: Die Bilderflut hält unvermindert an

Die vielen Hirschbergalm-Motive zeigen auch, dass Postkarten auch als Werbeträger dienten, insbesondere dann, wenn auch der mit Autos voll belegte Parkplatz eines Ausflugslokals mit abgebildet war. Auch weitere Gasthöfe und Gemischtwarenläden in Pähl bedienten sich dieses Werbemittels – und zwar noch bis vor wenigen Jahren, wie eine Ansichtskarte von der "Alten Post" aus den 1990er-Jahren veranschaulicht.

Die Hirschbergalm an der 1936 fertiggestellten neuen Reichsstraße 2 ("Olympiastraße") war bis Ende des 20. Jahrhunderts ein äußerst beliebtes Ausflugsziel im Alpenvorland. Foto: Freundeskreis Ortsgeschichte Pähl-Fischen

Abgerundet wird das 23. Heft des Freundeskreises Ortsgeschichte mit einer "Kleinen Geschichte der Postkarte". Diese zeigt auch mal wieder, dass vieles doch unverändert bleibt: Vor dem Ersten Weltkrieg wurden in Deutschland schon milliardenweise Bildpostkarten hergestellt, die nicht nur Landschaften und Städte zeigten, sondern auch Motive aus Kunst, Sport, Liebe, Erotik und Humor verbreiteten, was auch damals kritisch als "Bilderflut" gesehen wurde. Diese Bilderflut schwappt bis heute, nicht mehr auf Papier, aber digital in Posts, Snaps und als kurze Videoschnipsel auf dem Handy.