In Pähl gibt es zwei neue Gemeinderatsmitglieder

Bei den Freien Wählern ist Christina Porzelt nachgerückt. Zum Jahresende will auch Daniel Bittscheidt aus Fischen sein Mandat im Pähler Gemeinderat abgeben.

In Pähl gibt es nicht nur einen neuen Bürgermeister, sondern auch zwei Veränderungen im Gemeinderat. Bei den Freien Wählern ist der Wechsel schon vollzogen, demnächst ändert sich auch die Zusammensetzung der Fraktion der Parteilosen Wählerschaft Fischen.

Personalie Nummer eins betrifft die Freien Wähler: Mirja Mattes hat aus privaten Gründen ihr 2020 gewonnenes Mandat zurückgegeben. Nachgerückt ist für sie Christina Porzelt. Die 51-jährige Pählerin wurde ebenfalls vor der Wahl 2020 in der neuen Gruppe der Parteie der Freien Wähler aktiv, ist die Zweite Vorsitzende des Ortsverbands und Beisitzerin im Kreisvorstand. Als Selbstständige führt die diplomierte Schmuck- und Edelsteindesignerin einen Großhandel für Farbedelsteine. An ihrem neuen Amt freue sie besonders, so sagt die zweifache Mutter, dass sie auch Jugendbeauftragte des Gemeinderats sei. Etwas für die Jugendlichen in Pähl zu machen, sei immer eines ihrer Hauptanliegen gewesen. Erfreut sei sie auch, dass sie ihr Amt unter einer neuen politischen Konstellation antreten könne, meint sie mit Blick auf den Wechsel im Bürgermeisteramt, das seit einigen Wochen Simon Sörgel ausübt.

Der zweite Wechsel im Pähler Gemeinderat erfolgt zum Jahresende

Zum Jahresende kündigt sich ein weiterer Wechsel an. Daniel Bittscheidt von der Parteilosen Wählerschaft Fischen möchte zurücktreten. Er lebt schon seit zwei Jahren in Dießen, hat aber nach wie vor in seiner bisherigen Wohnung in Fischen einen Zweitwohnsitz. Die Wohnsitzfrage, sagt Bittscheidt, sei in der Vergangenheit mehrfach auch anonym thematisiert worden. Allerdings, betont Bittscheidt auch unter Berufung auf die Gemeindeverwaltung, sei es wahlrechtlich eindeutig so, dass auch jemand, der lediglich einen Zweitwohnsitz in einer Gemeinde habe, als Gemeinderat tätig sein könne. "Zurückzutreten ist ein freiwilliger Entschluss von mir, dafür gäbe es keine Notwendigkeit", betont Bittscheidt. Die Verwaltung muss nun klären, wer von den Nachrückern auf der Liste der Parteilosen Wählerschaft Fischen den frei werdenden Sitz im Gemeinderat übernimmt. Erster Nachrücker ist der Landwirt Johannes Jungwirth. (ger)