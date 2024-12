Klares Votum beim Bürgerentscheid zum Rathaus-Neubau in Pähl

Seit Jahren sind der notwendige Neubau des Pähler Rathauses sowie die ebenso dringende Erweiterung der Pähler Schule Anlass zu Streit und Diskussionen in der Gemeinde. In einem ersten Bürgerbegehren war der Bau eines neuen Rathauses mit deutlicher Mehrheit abgelehnt worden. Am Sonntag, 8. Dezember, stand das Thema wieder zur Abstimmung. Das vorläufige Endergebnis fällt deutlich aus. Von den 2086 Stimmberechtigten nahmen 1063 teil, somit wurde der Mindestwert für die Gültigkeit des Entscheids von 20 Prozent deutlich übertoffen.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pähl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis