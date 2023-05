Marius Bleek gewinnt die Pähler Bürgermeisterwahl

Die Pähler führen einen Wechsel herbei. Nach zwei Amtszeiten muss Bürgermeister Werner Grünbauer seinen Platz im Rathaus für seinen erfolgreichen Gegenkandidaten räumen.

Zum 1. Juli wird Marius Bleek die Amtsgeschäfte des Bürgermeisters übernehmen. Der 29-jährige Bundespolizist aus Germering, der am Münchner Hauptbahnhof arbeitet, hatte in seiner Wahlkampfveranstaltung vor allem auf seine Neutralität als Auswärtiger hingewiesen. Er habe zum Beispiel keinen Grundbesitz in Pähl und sei deshalb unbefangen. Der politische Neueinsteiger siegte bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag klar gegen Amtsinhaber Werner Grünbauer. Dieser muss nach zwölf Jahren seinen Arbeitsplatz im Pähler Rathaus räumen.

Bleek kam auf 57,2 Prozent der Stimmen, Grünbauer nur auf 42,8 Prozent. Die Wahlergebnisse fielen in den beiden Ortsteilen unterschiedlich aus. Während Grünbauer im Wahlbezirk Pähl mit 226 Stimmen zwei Stimmen mehr bekam als Bleek, lag er in Fischen mit 131 Stimmen deutlich hinter seinem Herausforderer, den 179 Bürger wählten. Bei der Briefwahl war der Unterschied noch größer. Von den 585 abgegebenen Stimmen entfielen 367 auf Bleek, 218 für Grünbauer. Insgesamt erhielt Bleek 770 Stimmen, Grünbauer 575. An der Wahl hatten sich 66 Prozent der 2056 Wahlberechtigten beteiligt.

Der neue Bürgermeister in Pähl will seine Aufgabe mit Respekt und Demut angehen

Bleek war erst am späten Sonntagnachmittag nach Pähl gekommen. Zusammen mit seiner Lebenspartnerin, einer angehenden Finanzbeamtin, hatte er zunächst zum Abendessen ein örtliches Lokal besucht. Kurz nach 19 Uhr war er ins Rathaus gekommen, wo vor der Tür schon ein Dutzend Pähler Bürger warteten, die das Wahlergebnis als Erste erfahren wollten. Um 19.30 Uhr wurde das vorläufige Ergebnis von der Verwaltung verkündet.

Bleek dankte den Wählern für das Vertrauen, das sie ihm geschenkt haben, und sagte, dass er sich richtig auf seine neue Aufgabe freue. Er werde sich "der Aufgabe mit großem Respekt und der gebotenen Demut stellen".

Werner Grünbauer war zwölf Jahre Bürgermeister in Pähl

Grünbauer war 2011 Nachfolger von Klaus Pfeiffer geworden, der nach seiner halben Amtszeit zurückgetreten war. Er wurde 2017 als alleiniger Kandidat mit 77,7 Prozent der Stimmen wiedergewählt. In seiner zweiten Amtsperiode kam es zu Auseinandersetzungen im Dorf, weil Bürger gegen die vom Gemeinderat beschlossenen Straßenverbesserungsmaßnahmen protestierten, für die sie Beiträge zahlen mussten.

Grünbauer engagierte sich besonders für die Ausweisung von Gewerbegebieten für einheimische Betriebe. In den zwölf Jahren seiner Amtszeit wurden die Schulden abgebaut und Pähl zählt heute zu den finanziell am besten aufgestellten Gemeinden im Landkreis Weilheim-Schongau. Im vergangenen Jahr musste Grünbauer eine heftige politische Niederlage einstecken, als mit einer Drei-Viertel-Mehrheit bei einem Bürgerentscheid die Neubaupläne fürs Rathaus abgelehnt wurden.

Grünbauers Reaktion auf das Wahlergebnis am Sonntag fiel kurz aus: "Pähl hat gewählt."