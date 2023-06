Mit 166 Jahren ist der Veteranenverein Pähl-Fischen der älteste Verein im Ort

166 Jahre alt ist der Veteranen- und Soldatenverein Pähl-Fischen, der heute 122 Mitglieder zählt. Beim Stiftungsfest werden zahlreiche Mitglieder geehrt, Franz Summer ist jetzt Ehrenmitglied.

Der älteste Verein in der Gemeinde, der Veteranen- und Soldatenverein Pähl-Fischen mit seinen 122 Mitgliedern, feierte kürzlich sein 166-jähriges Bestehen. Zum Gedenkgottesdienst zogen die Mitglieder mit den Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine und der befreundeten Nachbarvereine aus Machtlfing und Traubing zur Pfarrkirche St. Laurentius, wo Pater Johannes Feierabend OSB aus dem Kloster St. Peter in Salzburg den Gedenkgottesdienst zelebrierte. Pater Johannes stammt aus Pähl und feierte hier am 14. Juli 2019 seine Primiz. Anschließend folgte die Gedenkfeier am Kriegerdenkmal für die gefallenen, vermissten und alle Opfer der Kriege.

Der scheidende Vorsitzende Franz Summer betonte in seiner Ansprache, dass dieses Fest ein Fest der Freude aber auch des Gedenkens sein soll. Ein Fest der Freude sei es vor allem, weil in einem Verein der 166 Jahre Bestand hat, auch die Kameradschaft und der Zusammenhalt stimmen müsse. Ein Fest des Gedenkens, "weil auch aus unserer Gemeinde zahlreiche junge Männer in den vergangenen Kriegen ihr Leben lassen mussten", so Summer.

Gedenkfeiern haben nichts an Aktualität verloren

"Heute müssen wir dankbar sein, dass wir in unserem Land in Frieden und Freiheit leben können. Wir haben heute einen sozialen und materiellen Wohlstand, wie er noch nie dagewesen ist, der aber leider auch zur Bequemlichkeit, Nachlässigkeit und Vergesslichkeit verleitet." Täglich sei aus den Nachrichten zu erfahren, welches Elend und Leid Kriege mit sich bringen. Es werde gemordet, gelogen und betrogen, betonte Summer mit Blick auf die Ukraine, den Sudan und Syrien. Die Gedenkfeiern hätten bedauerlicherweise nichts an ihrer Aktualität verloren. Franz Summer rief die Leute dazu auf, sich an den Gedenkfeiern zu beteiligen. "Es ist kein großes Opfer, wenn man bedenkt, was die Kriegsteilnehmer und die Bevölkerung in den Kriegsgebieten für Opfer bringen mussten und müssen", sagte Summer weiter. Zum Gedenken an allen Toten der Kriege, ganz besonders aber auch der gefallenen, vermissten und verstorbenen Kameraden legten Franz Summer und Vorsitzender Andreas Stückl einen Kranz nieder.

Die neuen Vorsitzenden Andreas Stückl und Johannes Weber ernannten Franz Summer Senior (Mitte) zum Ehrenmitglied. Foto: Leonhard Bartl

Anschließend ging es zum Pfarr- und Gemeindezentrum, wo beim Frühschoppen noch zahlreiche Ehrungen vorgenommen wurden. Eine Urkunde mit Vereinsehrennadel für 50-jährige Mitgliedschaft beim Veteranen- und Soldatenverein Pähl-Fischen erhielten Andreas Berchtold, Hermann Happerger, Gerhard Heiduczek und Rudolf Müller. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Helmut Gemander, Bernhard Hager, Günther Hain, Georg Kergl, Josef Melcher, Peter Hackl und Michael Kröninger geehrt. Die Urkunde mit Vereinsehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Franz Mühlbauer, Richard Reindl, Georg Berchtold und Martin Miller.

Franz Summer bleibt dem Verein treu

Franz Summer Senior, Vereinsvorsitzender von 1984 bis 2023, somit seit 39 Jahren, hat bei der letzten Mitgliederversammlung den Vereinsvorsitz abgegeben. Für seine hervorragende 39-jährige Vereinsführung wurde er nun zum Ehrenmitglied ernannt. Franz Summer sicherte aber seinem Nachfolger weiterhin seine Unterstützung zu. Er ist auch noch als Beisitzer im Vereinsausschuss tätig.

