Motorradfahrer erleidet schwere Verletzungen bei Unfall in Wielenbach

Das Wendemanöver einer Münchnerin bei Wielenbach hat für einen Motorradfahrer aus Weilheim schwere Folgen. Bei der Feuerwehr Pähl geht zunächst eine falsche Alarmmeldung ein.

Einen schweren Unfall hat eine 36-jährige Münchnerin am Freitagnachmittag bei Wielenbach verursacht, wie die Inspektion Weilheim im Polizeibericht informiert. Sie war mit ihrem Auto gegen 15.55 Uhr auf der Staatsstraße von Weilheim in Richtung Pähl unterwegs. Auf Höhe der Hirschbergstraße wendete sie, um wieder in Richtung Weilheim zu fahren. Beim Auffahren übersah sie einen aus Richtung Pähl kommenden 33-jährigen Motorradfahrer aus Weilheim, der einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte.

12.000 Euro Schaden bei Unfall in Wielenbach

Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt, die Verursacherin blieb unverletzt; zusätzlich entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Vor Ort waren neben der Polizei auch die Feuerwehren aus Pähl und Wielenbach mit 35 Einsatzkräften sowie Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber, der den Verletzten abtransportierte. Wie die Feuerwehr Pähl auf Facebook informiert, wurde bei der Alarmmeldung die falsche Einsatzstelle angegeben. Diese befand sich „jedoch nicht auf Höhe Pähl Süd, sondern im Gemeindegebiet Wielenbach. Daraufhin wurde umgehend die zuständige Feuerwehr Wielenbach nachgefordert. Im weiteren Verlauf wurde dann auch der Einsatz von den Kameraden übernommen“, heißt es in dem Post. (AZ)

