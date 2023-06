Pähl

Neuer Pähler Bürgermeister rechnet mit stressigem Start

Plus Am 27. Juni tritt Marius Bleek sein Amt als Bürgermeister in Pähl an. Warum sein Start in eine berufliche Tätigkeit ein Sprung ins kalte Wasser wird.

Von Alfred Schubert

Als auswärtiger politischer Seiteneinsteiger ist Marius Bleek am 7. Mai zum neuen Bürgermeister von Pähl gewählt worden. In knapp drei Wochen tritt er sein Amt an und er rechnet damit, dass die erste Zeit für ihn "sehr arbeitsintensiv" wird. Da er außerhalb der Reihe gewählt worden ist, finden derzeit auch keine Vorbereitungskurse für neu gewählte Rathauschefs statt, außerdem hat er bis zu seiner Vereidigung als Bürgermeister noch keinen Zugang zu den internen Informationen der Verwaltung und des Gemeinderats. Er kann sich daher vor seinem Amtsantritt am 27. Juni kaum einarbeiten.

Sorgen macht er sich deswegen aber nicht. Die Gemeinde habe "sehr fähige Mitarbeiter", mit denen er sicher "kollegial und konstruktiv" zusammenarbeiten könne. Er rechnet trotzdem damit, dass er selten einen freien Abend haben wird. Er wolle aber in jedem Fall so viel arbeiten, wie nötig ist, "um die anstehenden Aufgaben zu erledigen". Zuerst steht ein Kurs in Sachen Baurecht auf seiner Agenda, weil dies in den Kommunen eine große Rolle spielt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

