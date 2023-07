Pähl bekommt einen ehrenamtlichen Bürgermeister

Nach dem Bürgermeister-Desaster infolge der Wahl am 7. Mai arbeitet der Pähler Gemeinderat an einem Neuanfang: Jetzt wird dafür eine wichtige Entscheidung getroffen.

Der nächste Bürgermeister in Pähl soll nicht mehr haupt-, sondern nebenamtlich tätig werden. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Außerdem sprach sich das Gremium laut Zweiter Bürgermeisterin Ursula Herz dafür aus, für die letzten nicht ganz drei Jahre der laufenden Wahlperiode auch das Amt eines Dritten Bürgermeisters zu schaffen. Die Wahl solle in der nächsten Sitzung am 27. Juli erfolgen, um die Gemeinde gemeinsam zu leiten, bis das gemeindliche Spitzenamt wieder besetzt ist.

Drei Gründe werden für einen ehrenamtlichen Bürgermeister in Pähl genannt

Bislang wurde das Bürgermeisteramt in Pähl berufsmäßig ausgeübt. Für den Wechsel zum Ehrenamt werden vor allem drei Gründe aufgeführt: Zum einen hoffe man, dass sich auch Personen für dieses Amt interessieren, die deswegen nicht gleich ihre eigentliche Berufstätigkeit aufgeben wollen. Kalkül sei zudem, dass das jemand aus der Gemeinde sein muss. Denn anders als ein berufsmäßiger Bürgermeister muss laut Artikel 39 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes ein ehrenamtlich tätiges Gemeindeoberhaupt seit mindestens drei Monaten vor dem Wahltermin einen Wohnsitz in der Gemeinde haben oder sich dort gewöhnlich aufhalten.

Zweimal waren in der jüngeren Geschichte von Pähl Kandidaten von auswärts zum Bürgermeister gewählt worden, beide Male ging das nicht lange gut: 2008 war es Klaus Pfeiffer. Er lebte damals in Mattsies im Unterallgäu, trat aber bereits nach drei Jahren im Amt wieder zurück. Daraufhin wurde 2011 Werner Grünbauer aus Pähl gewählt, der nun wiederum am 7. Mai sein Amt an den in Germering lebenden Marius Bleek verlor. Bleek trat jedoch nach ersten Erfahrungen, die er mit dem Pähler Establishment machte, sein Amt faktisch erst gar nicht an und war lediglich auf dem Papier von Dienstag bis Donnerstag, 27. bis 29. Juni, Gemeindeoberhaupt.

2026 können Bürgermeister- und Gemeinderatswahl wieder gleichzeitig stattfinden

Der dritte Grund sei, dass die Amtszeit eines ehrenamtlichen Bürgermeisters automatisch mit Ablauf der Wahlperiode des Gemeinderats am 30. April 2026 enden wird und Bürgermeister und Gemeinderat dann wieder am selben Tag im März 2026 gewählt werden. Ein berufsmäßiger Bürgermeister hätte selbst entscheiden können, ob seine Amtszeit im April 2026 oder erst im Oktober 2029 endet.

Lesen Sie dazu auch

Namen werden im Zusammenhang mit einer möglichen Bürgermeisterkandidatur von der Zweiten Bürgermeisterin Herz noch nicht genannt. Allerdings, erzählt sie, haben sich bereits zwei Personen bei ihr gemeldet, um sich über diese Tätigkeit zu informieren. Die offizielle Aufforderung, Wahlvorschläge für den 8. Oktober einzureichen, werde in den kommenden Tagen erfolgen, kündigt Herz weiter an. Die Frist läuft dann bis 17. August.