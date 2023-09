Kampf um das Bürgermeisteramt in Pähl kann offiziell beginnen

Seit 30. August steht offiziell fest: In Pähl buhlen zwei Kandidaten um die Gunst der Wählerinnen und Wähler um Bürgermeister der 2500-Seelen-Gemeinde werden.

Jetzt ist es offiziell: Die Gemeinde Pähl hat mit Aushang und Veröffentlichung auf ihrer Homepage die Zulassung der beiden Wahlvorschläge für die Bürgermeisterwahl am 8. Oktober bestätigt.

Sowohl der Sozialpädagoge Simon Sörgel (Pähl in Gemeinschaft), als auch Wirtschaftsprüfer Alexander Zink (Bürger für Pähl-Fischen) konnten die erforderliche Zahl an Unterstützer-Stimmen vorweisen. In einer Gemeinde wie Pähl mit knapp 2500 Einwohnern sind laut bayerischem Wahlrecht 60 Unterstützer-Stimmen notwendig, um auf die Wahlliste zu gelangen.

Überraschender Rücktritt von Marius Bleek

Die Wahl am 8. Oktober ist notwendig, weil Pähl seit dem überraschenden Rücktritt des am 7. Mai gewählten Bürgermeisters Marius Bleek, ohne kommunalpolitische Führung dasteht. Bleek hätte sein Amt am 27. Juni antreten sollen, doch dazu kam es nicht. Über die Hintergründe seines Rücktritts noch vor der Vereidigung kann weiterhin nur spekuliert werden. (AZ)

