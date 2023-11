Pähl: Unfall beim Einbiegen in die Umgehungsstraße

Ein Autofahrer übersieht ein anderen Pkw, als er in die Pähler Umgehungsstraße einbiegen will: Bei einem Unfall entsteht hoher Sachschaden.

Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden waren die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der Umgehungsstraße zwischen Pähl und Wielenbach am Mittwoch gegen 13 Uhr. Laut Polizeibericht fuhr ein 75-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Pähler Straße in Wielenbach in Richtung Umgehungsstraße. An der Einmündung zur Staatsstraße bog der Mann nach links in Richtung Pähl ab und übersah dabei einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Wagen. Beim anschließenden Zusammenstoß wurden sowohl die 46-jährige Fahrerin dieses Autos als auch ihr 42-jähriger Beifahrer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 75-Jährige blieb unverletzt. An den beiden Pkw entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 45.000 Euro). Sie mussten abgeschleppt werden. (AZ)

