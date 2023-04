Pähl will Einnahmen für Großprojekte generieren

Die Gemeinde Pähl weist 21.000 Quadratmeter Bauland für neue Gewerbeflächen aus. Mit den erhofften Einnahmen aus der Gewerbesteuer gibt es schon Pläne.

Im Gemeinderat herrscht Konsens bei der Frage nach der Ausweisung von Gewerbeflächen. Die Gemeinde steht aufgrund relativ hoher Einnahmen aus der Gewerbesteuer finanziell gut da und kann das Geld für die anstehenden großen Projekte auch gut gebrauchen. In der Planung sind ein Haus für eine Tagespflege mit medizinischen Praxen, die Erweiterung des Schulhauses und die Sanierung oder der Neubau des Rathauses.

Um auch weiterhin viel Gewerbesteuer einzunehmen, will der Gemeinderat das Gewerbegebiet im Süden erweitern, um so Platz für einheimische Unternehmen zu schaffen, die sich vergrößern wollen. Auf die ersten beiden Bauabschnitte, die inzwischen weitgehend belegt sind, soll jetzt ein dritter Abschnitt folgen.

Der erste Entwurf, der dem Rat von der Verwaltung vorgelegt wurde, stieß aber nicht auf Wohlwollen. Die Fläche war vielen Räten zu groß, außerdem lagen mehrere Parzellen zu nah am südlichen Rand der Bebauung. Deshalb wurde umgeplant.

21.000 Quadratmeter mehr Gewerbefläche für die Gemeinde Pähl

Der neue Entwurf sieht vor, dass die Parzellen nicht mehr entlang der Wielenbacher Straße liegen, sondern nördlich der nördlichen Erschließungsstraße des ersten Abschnitts des Gewerbegebiets. Diese Straße ist bisher nur einseitig im Süden bebaut, nördlich von ihr ist freie landwirtschaftliche Fläche. Zudem wurde die Fläche reduziert. Die neue Planung ist mit 21.000 Quadratmetern deutlich kleiner als die ursprünglich vorgesehene.

Eine längere Diskussion gab es, als es um die Vorgehensweise bei der Vergabe der Gewerbegrundstücke ging. Der Vorschlag der Verwaltung sieht vor, dass die Gemeinde mit dem Grundstückseigentümer der bisher landwirtschaftlichen Fläche einen städtebaulichen Vertrag schließt, in dem geregelt wird, dass die Grundstücke an einheimische Betriebe verkauft werden. Thomas Baierl (Freie Wähler Pähl-Fischen) hält dies nicht für ausreichend. Bei diesem Vorgehen könne der Eigentümer selbst entscheiden, an wen er verkaufe. Der Gemeinderat könnte darauf keinen Einfluss nehmen. Baierl: "Das hat für mich den Anschein: Da wird gemauschelt."

Lesen Sie dazu auch

Baierl hält es für sinnvoller, dass die Gemeinde die Wiese kauft und nach Aufstellung des Bebauungsplans die Fläche entsprechend dem Bedarf der Unternehmen, die die von Gemeinderat aufgestellten Kriterien erfüllen, parzelliert und an diese verkauft. Als Beispiel nannte der die Nachbargemeinde Wielenbach, die so verfährt, um für die Gemeinde geeignete Unternehmen auszuwählen. Bei diesem Verfahren habe der Gemeinderat die Möglichkeit, die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde zu steuern.

Schließlich sprach sich der Gemeinderat gegen die Stimmen von Baierl und seinem Fraktionskollegen Torsten Blaich für die Aufstellung des Bebauungsplans aus. Über das weitere Vorgehen wurde noch nicht entschieden.