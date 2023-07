Postauto-Fahrer fährt nach Unfall in Pähl einfach weiter

Mit seinem Postauto fährt ein Mann aus Weilheim in Pähl gegen einen Gartenzaun und beschädigt diesen. Obwohl er von einer Zeugin angesprochen wird, fährt er einfach weiter. Die Polizei macht ihn aber ausfindig.

Am Dienstag, 18. Juli, gegen 17:50 Uhr fuhr ein 35-jähriger Mann aus Weilheim mit einem Postauto in der Raistinger Straße in Pähl mit einem Gartenzaun. Obwohl er von einer Zeugin angesprochen wurde, entfernte er sich mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle. Im Zuge der Ermittlungen konnte er an einer Anschrift in Tutzing angetroffen werden.

Die Weilheimer Polizei sucht nach weiteren Zeugen

Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich telefonisch bei der Polizeiinspektion in Weilheim, Telefon 0881/640205. (AZ)

