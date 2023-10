Radfahrer verursacht Unfall in Pähl und geht ohne Fahrrad vom Unfallort weg

Die Polizei sucht einen Mann, der in Pähl mit seinem Fahrrad gegen ein Auto prallt und sich dann zu Fuß aus dem Staub macht. Vermutlich ist er am Arm verletzt.

Die Polizei in Weilheim sucht einen Fahrradfahrer, der am Donnerstag in Pähl gegen 12.30 Uhr einen Unfall mit einer Autofahrerin verursacht hat. Laut Polizei fuhr eine 80-jährige Autofahrerin aus Pähl um die besagte Zeit mit ihrem Pkw Hyundai die Hesseloherstraße in Pähl in nördliche Richtung.

Im Einmündungsbereich zur Sternstraße. Dabei fuhr ihr ein Fahrradfahrer in die rechte Fahrzeugseite und stürzte. Danach stellte der Mann sein mehrfarbiges Damenfahrrad der Marke „Pegasus“ an einem benachbarten Grundstück ab und entfernte sich einfach zu Fuß von der Unfallstelle ohne seine Personalien der Dame gegenüber anzugeben. Vermutlich erlitt der Mann nach Angaben der Polizei eine Verletzung am Arm.

Der Unfallverursacher ist vermutlich am Arm verletzt

Zu dem Fahrradfahrer sind lediglich sein weiß-blaues Oberteil und ein dunklerer Hauttyp bekannt. Sowohl am Fahrzeug als auch am Fahrrad entstanden Schäden, die sich auf ungefähr 2500 Euro belaufen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich bei der Polizei in Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch