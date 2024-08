Rathaus und Schule: Unterschriften für Bürgerbegehren in Pähl eingreicht

Sowohl in der Schule als auch im Rathaus in Pähl wird mehr Platz benötigt. Das Thema führte 2022 schon zu einem Bürgerbegehren in der Ammerseegemeinde. Nun könnte es wieder dazu kommen. Gemeinderat Thomas Baierl von den Freien Wählern informiert, dass die benötigte Anzahl an Unterschriften im Rathaus abgegeben worden sei. Geht es nach ihm und seinen Mitstreitern, soll über zwei Punkte abgestimmt werden.

Sie haben das Bürgerbegehren „Schulerweiterung jetzt“ und das Bürgerbegehren „Rathausneubau in der Ortsmitte“ angeschoben und fast 250 Unterschriften gesammelt. Laut Bürgermeister Simon Sörgel hat die Gemeinde nun einen Monat Zeit, die eingereichten Unterlagen zu prüfen. Erweist sich, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind, muss das Bürgerbegehren anschließend innerhalb von drei Monaten durchgeführt werden. „Damit sind alle weiteren Schritte bei dem Vorhaben auf Eis gelegt, bis eine Entscheidung vorliegt“, informiert Sörgel.

Das Rathaus in Pähl ist marode

Der Gemeinderat hatte im Juli mehrheitlich beschlossen, das mit der Schule zusammengebaute marode Rathaus aufzugeben. Ein Neubau an der Eichbergstraße bei der Feuerwehr wurde mehrheitlich beschlossen. Der frei werdende Platz in der Ortsmitte sollte für dringend benötigte zusätzliche Raumkapazitäten der Schule genutzt werden. Dass die Meinungen dazu aber auseinandergehen in der Gemeinde zeigte sich auch bei einer außerordentlichen Bürgerversammlung im Juni zu dem Thema.

„Der Rathaus-Bürgerentscheid von 2022 hat ein überwältigendes Ergebnis gebracht: 77 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben eindeutig gegen ein Rathaus an der Eichbergstraße gestimmt“, betonen die Initiatoren des jetzigen Begehrens. Die Sachlage habe sich aus Ihrer Sicht seitdem nicht verändert. Sie wollen die Grünfläche, dort befindet sich auch ein Bolzplatz, erhalten und heben die Bedeutung eines Rathauses im Ortskern heraus. Sie verweisen auch vorliegende Planungen, die eine bauliche Hybridlösung, die fand im Rat aber keine Mehrheit, vorsehen beziehungsweise die Bebauung des gegenüberliegenden Parkplatzes.

Erst die Schulerweiterung und dann der Neubau des Rathauses in Pähl?

Das Bürgerbegehren fordert zudem, dass erst die Schulerweiterung angepackt wird und dann das Rathaus folgt. Der Gemeinderat hatte entschieden, zunächst das Rathaus zu bauen, um dann das alte Gebäude abreißen zu können und dort die Schule zu erweitern. Die Kritiker fürchten, dass die Gemeinde staatliche Förderung für Hortplätze verlieren könnte, die an eine Fertigstellung bis Ende 2027 geknüpft sei. Deshalb, so wurde vorgeschlagen, solle die Verwaltung während der Bauzeit in Bürocontainern untergebracht werden. Dies will der Bürgermeister angesichts von Kosten, die er in der Vergangenheit auf 300.000 Euro bezifferte, gerne vermeiden.

„Wenn das Begehren Erfolg haben sollte, müssen wir umplanen oder noch mal ganz neu anfangen“, sagt Pähls Bürgermeister zu den möglichen Auswirkungen.