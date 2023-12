Schneemassen können den Pähler Adventsmarkt nicht ausbremsen

Am Samstag wurde der Platz freigeräumt, und am Sonntag sorgte der viele Neuschnee für das perfekte Ambiente beim Pähler Adventsmarkt.

Während in Utting der Christkindlmarkt um eine Woche verschoben wurde, ließen sich die Pähler am Samstag von den über Nacht heruntergekommenen Schneemassen nicht ausbremsen. Zahlreiche Helfer rückten an und räumten die Flächen, die für den Adventsmarkt benötigt wurden.

So konnte der Pähler Adventsmarkt wie gewohnt am Sonntag um 10.30 Uhr eröffnet werden. Die Trachtenkapelle Pähl sorgte für den passenden musikalischen Rahmen. Die Vereine und Gruppierungen aus der Gemeinde boten wieder viel Selbstgebasteltes, -gebackenes oder -gekochtes an.

Dicht gedrängt standen die Besucher an den Verkaufsständen an, der üppige Neuschnee sorgte auch für die richtige Stimmung. Ein ganzer Anhänger voller Mistelzweige stand auf dem einladenden Platz vor dem Pfarr- und Gemeindezentrum zum Verkauf bereit. Großer Beliebtheit, vor allem bei den Kindern, erfreuten sich wie immer die angebotenen Kutschenfahrten durchs Dorf. Auch der Nikolaus machte seinen Besuch bei den Kindern, die im Pfarr- und Gemeindezentrum schon auf ihn warteten. Nach dem Vortrag einer Weihnachtsgeschichte gab es dann noch Geschenke für sie. (AZ)